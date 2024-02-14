中國人口再減208萬 任澤平解讀中國人口形勢

1月17日，中國國家統計局公布2023年人口數據：2023年末全國人口14.0967億人，比上年末減少208萬人。全年出生人口902萬人，比上年減少54萬人，出生率為6.39‰；死亡人口1110萬人，死亡率為7.87‰；人口自然增長率為-1.48‰。

▼ 點擊圖片放大 +2

國內著名經濟學家任澤平認為，

老齡化、少子化、不婚化三大趨勢加速到來。人口因素影響重大深遠，生育政策調整是最根本、最重要的供給側結構性改革之一。

根據報告顯示，2021年中國開始進入深度老齡化，2023年65歲及以上老年人口佔比升至15.4%，預計在2030年左右進入佔比超20%的超級老齡化社會，2084年之後中國老年人口約佔總人口的一半。

任澤平表示，

中國正經歷從人口「紅利期」到人口「負擔期」的轉變，1962至1976年的嬰兒潮人口加速步入老齡化，退出勞動力市場。未來養老負擔、社保支出和政府債務壓力增大。因此，未來醫藥、養老、醫療等行業都是大賽道。

人口老齡化帶來勞動規模持續萎縮、勞動人口佔比大幅下降，2010-2022年15-64歲的勞動年齡人口規模從10億降至9.6億，佔比從74.5%降至68.1%，預計到2050年降至58%左右。2023年16-59歲人口86481萬人、較2022年減少1075萬人，佔全國人口的比重61.3%、較2022年下降0.7%。

對此，任澤平分析到，

這些問題導致現在中國面臨「未富先老」挑戰。人口數量紅利是過去中國經濟保持高速增長的一個重要因素。如果不作出改變，老齡化人口結構將影響長期經濟增長。

他建議，由於中國現時仍然擁有全球少有的龐大勞動年齡人口，應推動「人口紅利」向「人才紅利」轉變。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

不想生、不敢生、不能生」問題突出

對於「為甚麽不生？」這一問題，他進一步分析稱，

1）隨着經濟社會的發展，生育觀念改變，現階段低生育率原因已經從死亡率驅動轉向功利性生育消退和成本約束驅動轉變，「養兒防老」觀念淡化，現在的年輕人並不把生育作為必然選擇。

2）晚婚晚育、不婚不育、單身丁克、不孕不育等削弱生育基礎。

3）加上抑制生育行為的三大因素住房、教育、醫療等直接成本高，「四二一」結構（編按：即家庭由4名祖父母、2名父母和1名子女組成）的家庭養老負擔重、擠壓生育，女性勞動參與率較高但就業權益保障不夠，導致機會成本高。

農村「剩男」和城市「大齡剩女」問題仍突出......更多內容，訂戶請登入。

★★新書登場★★

hket 35周年10大電子書系列之外滙篇《5綫轉向 精明換錢攻略》

★★新書預告★★

大浪淘金 AI入門手冊、中國經濟復甦之路及美國息口下半場 投資布局。如有興趣了解更多，請按此

...