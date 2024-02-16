中國人口再減208萬 任澤平談人口紅利期VS負擔期

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痛在身 VS 痛在心
中國國家統計局公布2023年人口數據：2023年末全國人口14.0967億人，比上年末減少208萬人。全年出生人口902萬人，比上年減少54萬人，出生率為6.39‰；死亡人口1110萬人，死亡率為7.87‰；人口自然增長率為-1.48‰。
國內著名經濟學家任澤平認為，
老齡化、少子化、不婚化三大趨勢加速到來。人口因素影響重大深遠，生育政策調整是最根本、最重要的供給側結構性改革之一。
根據報告顯示，2021年中國開始進入深度老齡化，2023年65歲及以上老年人口佔比升至15.4%，預計在2030年左右進入佔比超20%的超級老齡化社會，2084年之後中國老年人口約佔總人口的一半。
任澤平表示，
中國正經歷從人口「紅利期」到人口「負擔期」的轉變，1962至1976年的嬰兒潮人口加速步入老齡化，退出勞動力市場。未來養老負擔、社保支出和政府債務壓力增大。因此，未來醫藥、養老、醫療等行業都是大賽道。
人口老齡化帶來勞動規模持續萎縮、勞動人口佔比大幅下降，2010-2022年15-64歲的勞動年齡人口規模從10億降至9.6億，佔比從74.5%降至68.1%，預計到2050年降至58%左右。2023年16-59歲人口86481萬人、較2022年減少1075萬人，佔全國人口的比重61.3%、較2022年下降0.7%。
對此，任澤平分析到，
這些問題導致現在中國面臨「未富先老」挑戰。人口數量紅利是過去中國經濟保持高速增長的一個重要因素。如果不作出改變，老齡化人口結構將影響長期經濟增長。
他建議，由於中國現時仍然擁有全球少有的龐大勞動年齡人口，應推動「人口紅利」向「人才紅利」轉變。
不想生、不敢生、不能生」問題突出
對於「為甚麽不生？」這一問題，他進一步分析稱，
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欄名 : 名家看法