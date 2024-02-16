痛在身 VS 痛在心

有位60來歲的病友，由於腰背痛日益加劇，便嘗試坊間不同舒緩腰背痛的方法，甚至服用各種止痛藥，仍無法舒緩。隨著腰背痛愈益嚴重，不但影響睡眠質素，更大大影響心情。骨科醫生的檢查結果未發現大問題，反令她倍感憂慮，她問：「醫生，我的痛症是不是無法根治了？我的女兒已經開始厭倦我對腰痛的抱怨……」

您有受痛症困擾嗎？

您有跟身邊的人說，但覺得不被理解吧？

我細問之下發現，病友痛症發作的時間點，與病友女兒離開原生家庭、結婚成家的時間點吻合。原來是病友未能適應家庭和生活的變化，內心頓覺空虛，同時開始產生「自己年紀大沒有什麼用處了」 的想法。

長期痛症，包括神經性疼痛與傷害性疼痛，兩者皆有臨床研究表明，它作為一種長期壓力經常誘發抑鬱症。

心理影響生理？

神經性疼痛，是由涉及神經系統的病變或疾病引起的痛症。傷害性疼痛，則是由於非神經組織受到實際的損傷而發生的。長期痛症與抑鬱症，兩者相互的關係和影響不容忽視。疼痛與情緒共病，有機會導致患者陷入惡性循環。

長期痛症和抑鬱症相應的病理機制及其相互關係尚未完全明確，但近年來的研究表明，疼痛和抑鬱患者中的神經生物變化之機制有重疊。有時候，很難評估慢性疼痛是否導致抑鬱，反之亦然。

對抗負面循環

抑鬱症經常會導致一些不能完全解釋的痛楚。舉例說，抑鬱症患者可能因欠缺動力，難以改善或維持身體健康而導致腰背痛。反過來說，長期疼痛也很容易導致睡眠問題、壓力、無力感或無助感。這些影響可能會形成一個難以打破的相互循環關係。值得一提的是，我們應該正視長期痛症，因為長期痛症不僅有害於情緒健康，長期痛症還可能是身體出現其他疾病的求救訊號，如關節炎、偏頭痛或糖尿病併發症等都會出現痛症的病徵。

早醫少受罪

病向淺中醫，若不及時處理痛症和伴隨而來的情緒病，患者的病情可能會持續地惡化。當長期痛症和抑鬱症一起影響您的時候，請務必告訴您的治療者，而且盡可能尋求專家團隊的幫助，當中包括：精神科專科醫生、疼痛醫學專科醫生及物理治療師等。

專家團隊會教育患者了解長期痛症和情緒之間的關係，為其設計個人化的治療計劃，如處方適當藥物、進行心理治療和教授肌肉放鬆技巧等，都可以幫助患者改善消極的思維模式，從而有助減輕疼痛感和抑鬱症狀。專家團隊亦會與患者家屬溝通，一起協助患者更有效地應對症狀。