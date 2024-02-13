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邊禁邊玩TikTok 拜登搞邊科？

國際 22:15 2024/02/13

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還記得在去年3月，短視頻平台TikTok行政總裁周受資接受美國國會聽證，政界普遍對TikTok極有戒心，議員連珠炮發，美國傳媒普遍形容周受資遭烤問（grilled）。當時有人形容讓平台是特洛伊木馬（Trojan Horse），包藏禍心，試圖操控美國，想不到11個月後，拜登（Joe Biden）競選團隊卻在平台開戶，反映TikTok的威力，已大到美國總統也不能忽視。

...

撰文 : 林建忠

欄名 : 國金札記

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