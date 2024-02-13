邊禁邊玩TikTok 拜登搞邊科？ 國際 22:15 2024/02/13 分享： 分享： 還記得在去年3月，短視頻平台TikTok行政總裁周受資接受美國國會聽證，政界普遍對TikTok極有戒心，議員連珠炮發，美國傳媒普遍形容周受資遭烤問（grilled）。當時有人形容讓平台是特洛伊木馬（Trojan Horse），包藏禍心，試圖操控美國，想不到11個月後，拜登（Joe Biden）競選團隊卻在平台開戶，反映TikTok的威力，已大到美國總統也不能忽視。 ... 訂閱hket.com即送 1款新同樂賀年糕點詳情 登入 了解詳情 撰文 : 林建忠 欄名 : 國金札記 相關文章 哈馬斯拋停火方案 加沙止戰有曙光？ 2024/02/08 哈馬斯拋停火方案 加沙止戰有曙光？ 串流大戰 指向體育賽事 2024/02/08 串流大戰 指向體育賽事 麥當勞業績弱 美消費下流？ 2024/02/08 麥當勞業績弱 美消費下流？ 加禁外國人買樓 姿態多於實際 2024/02/07 加禁外國人買樓 姿態多於實際 美就業狀況難捉路 減息時機難估 2024/02/05 美就業狀況難捉路 減息時機難估 你可能感興趣 哈馬斯拋停火方案 加沙止戰有曙光？ 21:46 2024/02/08 哈馬斯拋停火方案 加沙止戰有曙光？ 串流大戰 指向體育賽事 10:30 2024/02/08 串流大戰 指向體育賽事 麥當勞業績弱 美消費下流？ 08:00 2024/02/08 麥當勞業績弱 美消費下流？ 最新專欄文章 國金札記 - 邊封殺邊玩TikTok 拜登搞邊科？ 今日 邊封殺邊玩TikTok 拜登搞邊科？ 國金札記 - 哈馬斯拋停火方案加沙止戰露曙光？ 2024/02/09 哈馬斯拋停火方案加沙止戰露曙光？ 哈馬斯拋停火方案 加沙止戰有曙光？ 2024/02/08 哈馬斯拋停火方案 加沙止戰有曙光？ 串流大戰 指向體育賽事 2024/02/08 串流大戰 指向體育賽事 麥當勞業績弱 美消費下流？ 2024/02/08 麥當勞業績弱 美消費下流？ 地緣政治 社交平台 美國共和黨 美國民主黨 拜登 加沙 以色列 特朗普 選舉 政治