越秀交通平 股息逾8厘

越秀交通基建（01052）2023年盈利恢復增長，預測息率可升至7.6厘，預測市盈率7倍，而母公司注資、分拆路產是股價催化劑。

越秀交通2023年路費收入39.6億元人民幣，按年上升10%，但下半年路費

...