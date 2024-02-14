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越秀交通平 股息逾8厘

財金專欄 2024/02/14

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越秀交通基建（01052）2023年盈利恢復增長，預測息率可升至7.6厘，預測市盈率7倍，而母公司注資、分拆路產是股價催化劑。

越秀交通2023年路費收入39.6億元人民幣，按年上升10%，但下半年路費

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撰文 : 余少文

欄名 : 中字股實力談

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每股盈利 每股派息 每股資產淨值 市盈率 市帳率 公路股 分拆 廣東省 越秀交通基建（01052） 大灣區

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