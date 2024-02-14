越秀交通平 股息逾8厘 財金專欄 2024/02/14 分享： 分享： 越秀交通基建（01052）2023年盈利恢復增長，預測息率可升至7.6厘，預測市盈率7倍，而母公司注資、分拆路產是股價催化劑。 越秀交通2023年路費收入39.6億元人民幣，按年上升10%，但下半年路費 ... 訂閱hket.com即送 1款新同樂賀年糕點詳情 登入 了解詳情 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 同類股三四折 中航科工夠平 2024/02/09 同類股三四折 中航科工夠平 中字股實力談 - A股三陽送兔 港股萬六接龍？（第四版） 2024/02/08 A股三陽送兔 港股萬六接龍？（第四版） 中字股實力談 - 中交跳樓價 PE得2.5倍 2024/02/08 中交跳樓價 PE得2.5倍 中字股實力談 - 港股萬六等收爐 盤點恒指阻力位（第四版） 2024/02/07 港股萬六等收爐 盤點恒指阻力位（第四版） 中字股實力談 - 2024年復甦 石藥趁平買 2024/02/07 2024年復甦 石藥趁平買 每股盈利 每股派息 每股資產淨值 市盈率 市帳率 公路股 分拆 廣東省 越秀交通基建（01052） 大灣區