恒生指數龍年紅盤高收 「紅盤效應」可以幾強？

2月14日為甲辰龍年首個交易日，恒生指數成功「紅盤高收」，全日升132點或0.8%，收報15879點。財政司司長陳茂波出席香港交易所 （00388） 新春開市儀式時致辭稱，過去港股都似有「龍年效應」，近4次龍年港股都能升市收局。恒生指數公司同日亦發表數據顯示，恒指龍年紅盤高收的概率最高，首個交易日的平均升幅為1.7%。

恒生指數公司分析恒指的歷史數據，過去4次龍年皆錄得紅盤高收，為唯一一個全部紅盤皆見高收的生肖，2月14日恒生指數成功「紅盤高收」，全日升132點或0.8%，收報15879點，紅盤連升紀錄能夠維持。

陳茂波提到，過去數年的龍年股市均有出現龍年效應，並指2012年的龍年「最醒神」，該年累計升幅達15%。不過恒指公司數據顯示，「最醒神」龍年要數1988年，該年累計升幅達33.4%。同時，近4次龍年港股都能升市收局，4年的全年平均升幅為13.5%。

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至於紅盤表現最佳的生肖，則非虎年莫屬，紅盤平均回報達到3.3%，主要是由1998 年2月2日高達14.3%的升幅所帶動。此雙位數升幅亦是有紀錄以來表現最佳的紅盤，其後則是1975年2月14日的8.5%升幅。

紅盤效應過去10年......

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