陳茂波話股市有龍年效應 實際效果有幾強？

2月14日為甲辰龍年首個交易日，財政司司長陳茂波出席香港交易所 （00388） 新春開市儀式時致辭稱，過去港股都似有「龍年效應」，近4次龍年港股都能升市收局。恒生指數公司同日亦發表數據顯示，恒指龍年紅盤高收的概率最高，首個交易日的平均升幅為1.7%，全年平均升幅為13.5%。

恒生指數公司分析恒指的歷史數據，過去 4 次龍年皆錄得紅盤高收，為唯一一個全部紅盤皆見高收的生肖，2月14日收市之後便可知龍年的紅盤連升紀錄能否維持。此外，過去4次龍年紅盤的平均升幅為1.7%，在十二生肖當中排行第3。

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陳茂波提到，過去數年的龍年股市均有出現龍年效應，並指2012年的龍年「最醒神」，該年累計升幅達15%。不過恒指公司數據顯示，「最醒神」龍年要數1988年，該年累計升幅達33.4%。

至於紅盤表現最佳的生肖，則非虎年莫屬，紅盤平均回報達到3.3%，主要是由1998 年2月2日高達14.3%的升幅所帶動。此雙位數升幅亦是有紀錄以來表現最佳的紅盤，其後則是1975年2月14日的8.5%升幅。

紅盤效應過去10年失效8次

恒生指數公司又提到，市場上一直有「紅盤效應」的說法，意思是紅盤表現可成為全年表現的啟示。自1969年以來的歷史數據顯示，農曆年首個交易日表現與全年表現方向一致的概率為 54%。

若深入分析上述29次紅盤高收，則發現全年表現同樣上揚的概率為66%，而紅盤低收的話，全年表現同樣下跌的概率則為40%。值得留意的是，紅盤效應在過去 10 個農曆年失效 8 次，以過去3 年為例，恒指皆錄得紅盤高收，然而全年均告下跌。

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陳茂波：香港今年「穩中求進」

陳茂波出席新春開市儀式時致辭稱，今年宏觀環境與2012年有共同之處，當年全球處於寬鬆貨幣政策之中，而今年歐美息口有望見頂回落、中國經濟穩中向好，為資產市場以及投資情緒帶來正面氣氛，對香港股市都有正面作用。

陳茂波又以五行屬性為切入點，介紹今年甲辰農曆年中「甲屬木」，木代表顏色是綠色，預告香港本月底將首次舉行「綠色周」，將會有相關中外資金、項目及企業集中在香港，香港會繼續發揮連接企業、資金的作用。

陳茂波稱，香港今年基調為「穩中求進」，希望可以「穩步快進」，儘管大環境存在不少挑戰，但仍有不少機遇，繼去年有全球最大的沙特阿拉伯股票ETF在香港掛牌後，正爭取香港股票ETF在沙特阿拉伯市場掛牌，期望兩地有更多產品互通後，能有更多資金互動。他續指，會繼續深化香港與內地金融市場互聯互通，包括積極爭取股票南向通加入人民幣交易櫃台的港股、香港上市的國際公司等。

記者：陳煒傑

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