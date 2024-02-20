施羅德盤點2024年金融市場潛在「噪音」

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納瓦爾尼死於獄中 普京須負全責？
在金融市場動盪不安的一年，由於環球市場動態可能會迅速轉變，因此保持投資至關重要。
在2023年的最後幾周，投資者紛紛改變投資策略，以迎合對環球央行減息政策的預期，因此金融市場表現強勁，亦導致各類資產的估值上升。然而， 到2024年，我們已經看到環球市場將會發生許多不同的事件，並會重塑投資格局。
在金融市場動盪不安的一年，由於環球市場動態可能會迅速轉變，因此保持投資至關重要。
在2023年的最後幾周，投資者紛紛改變投資策略，以迎合對環球央行減息政策的預期，因此金融市場表現強勁，亦導致各類資產的估值上升。然而， 到2024年，我們已經看到環球市場將會發生許多不同的事件，並會重塑投資格局。
紅海航運中斷影響難料
部份事件早已列入投資者的關注列表中，例如2024年環球各地將舉行總統選舉，其中最重要的是11月5日美國總統大選。 其他較難預測的事件，包括：
有紅海航運中斷，以及隨後西方國家的應對方式。我們難以預料當前事態將會如何發展，例如衝突會否加劇，或導致更多國家參與其中。
施羅德對於紅海危機的更多分析，詳見：【下一頁】
總括而言，這導致投資者需要面對一個複雜和偶爾令人感到擔憂的環境。
但值得留意的是，對金融市場而言，並非所有2024年發生的事件都具有舉足輕重的影響力。 當然，美國總統大選是重要的選舉，但並非每場選舉均是如此。
對投資者來說，一個實用的方法是專注於理解不同的財政政策和地緣政治事件，將會如何帶來不同的投資風險和機遇。
以固定收益為例，目前環球經濟仍處於放緩狀態，這對債券而言是一個有利的環境，但隨着美國選舉臨近，我們同時需要關注孳息率曲綫的長期變化。鑒於美元為國際儲備貨幣，因此美國有能力維持巨額財政赤字。然而，有迹象顯示總統候選人將大肆揮霍財政資金，這可能會導致金融市場失去耐性，以致長期債券的波動性增加。
歐洲及許多新興市場債券獲財策支持
相比之下，歐洲的財政政策較為保守，這對當地的債券帶來支持作用。同樣，在新興市場中，許多國家實施傳統的貨幣政策，這導致它們的債券市場維持在良好狀態，因此我們看好以當地貨幣計算的新興市場債券。
與債券相比，環球股票沒有像債券迅速地消化減息預期。 雖然股票估值已經上升，但並未達到極端水平......
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撰文 : Johanna Kyrklund 施羅德集團首席投資總監兼投資聯席主管
欄名 : 投資心德