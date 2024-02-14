英Body Shop破產 環保先驅盛轉衰 國際 20:57 2024/02/14 分享： 分享： 英國護膚品牌The Body Shop宣布進入破產程序，不少英國人唏噓不已，The Body Shop在當地毫無疑問家傳戶曉，但品牌很明顯有老化現象，早就露出疲態，到最近，基於財政惡化，漸漸去到無以為繼於地步。 ... 訂閱hket.com即送 1款新同樂賀年糕點詳情 登入 了解詳情 撰文 : 林建忠 欄名 : 國金札記 相關文章 邊禁邊玩TikTok 拜登搞邊科？ 今日 邊禁邊玩TikTok 拜登搞邊科？ 哈馬斯拋停火方案 加沙止戰有曙光？ 2024/02/08 哈馬斯拋停火方案 加沙止戰有曙光？ 串流大戰 指向體育賽事 2024/02/08 串流大戰 指向體育賽事 麥當勞業績弱 美消費下流？ 2024/02/08 麥當勞業績弱 美消費下流？ 加禁外國人買樓 姿態多於實際 2024/02/07 加禁外國人買樓 姿態多於實際 你可能感興趣 邊禁邊玩TikTok 拜登搞邊科？ 今日 20:13 邊禁邊玩TikTok 拜登搞邊科？ 哈馬斯拋停火方案 加沙止戰有曙光？ 21:46 2024/02/08 哈馬斯拋停火方案 加沙止戰有曙光？ 串流大戰 指向體育賽事 10:30 2024/02/08 串流大戰 指向體育賽事 最新專欄文章 邊禁邊玩TikTok 拜登搞邊科？ 今日 邊禁邊玩TikTok 拜登搞邊科？ 國金札記 - 邊封殺邊玩TikTok 拜登搞邊科？ 今日 邊封殺邊玩TikTok 拜登搞邊科？ 國金札記 - 哈馬斯拋停火方案加沙止戰露曙光？ 2024/02/09 哈馬斯拋停火方案加沙止戰露曙光？ 哈馬斯拋停火方案 加沙止戰有曙光？ 2024/02/08 哈馬斯拋停火方案 加沙止戰有曙光？ 串流大戰 指向體育賽事 2024/02/08 串流大戰 指向體育賽事 綠色生活 可持續發展 The Body Shop 公平貿易 英國 品牌 倫敦 美妝