英Body Shop破產 環保先驅盛轉衰

英國護膚品牌The Body Shop宣布進入破產程序，不少英國人唏噓不已，The Body Shop在當地毫無疑問家傳戶曉，但品牌很明顯有老化現象，早就露出疲態，到最近，基於財政惡化，漸漸去到無以為繼於地步。

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