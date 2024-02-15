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The Body Shop破產 環保先驅盛轉衰

財金專欄 2024/02/15

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英國連鎖美容產品零售商及製造商The Body Shop宣布進入破產程序，不少英國人唏噓不已。The Body Shop在當地無疑家傳戶曉，但品牌明顯有老化現象，早就露出疲態，到最近基於財政惡化，漸漸

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撰文 : 林建忠

欄名 : 國金札記

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