The Body Shop破產 環保先驅盛轉衰 財金專欄 2024/02/15 分享： 分享： 英國連鎖美容產品零售商及製造商The Body Shop宣布進入破產程序，不少英國人唏噓不已。The Body Shop在當地無疑家傳戶曉，但品牌明顯有老化現象，早就露出疲態，到最近基於財政惡化，漸漸 ... 訂閱hket.com即送 1款新同樂賀年糕點詳情 登入 了解詳情 撰文 : 林建忠 欄名 : 國金札記 最新專欄文章 英Body Shop破產 環保先驅盛轉衰 2024/02/14 英Body Shop破產 環保先驅盛轉衰 邊禁邊玩TikTok 拜登搞邊科？ 2024/02/14 邊禁邊玩TikTok 拜登搞邊科？ 國金札記 - 邊封殺邊玩TikTok 拜登搞邊科？ 2024/02/14 邊封殺邊玩TikTok 拜登搞邊科？ 國金札記 - 哈馬斯拋停火方案加沙止戰露曙光？ 2024/02/09 哈馬斯拋停火方案加沙止戰露曙光？ 哈馬斯拋停火方案 加沙止戰有曙光？ 2024/02/08 哈馬斯拋停火方案 加沙止戰有曙光？ 英國 The Body Shop 品牌 英鎊 倫敦 小店 綠色和平 美妝 公平貿易 通脹