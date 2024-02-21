摩根士丹利：恒生業績有2驚喜 予目標價90.5元（持續更新）

美國近期公布的通脹數據持續高於市場預期（點擊圖片放大），其他經濟數據部分稍遜預期，加上聯儲局點陣圖及該局主席鮑威爾在1月底議息會議後言論等，2024年內開始減息機會高，而開始減息暫推遲至6月，惟機會也只不足60%（點擊圖片放大）。

專訪基金教父雷賢達 談港股如何破局【下一頁】

不過，中國經濟復甦動力欠穩，利率料續處低水平，而美國開始減息時間的變數仍多，傳統收息股如香港地產及收租股、銀行股，或是內銀股、中資電訊股等有何影響？瑞銀、高盛、花旗等券商有何最新看法？

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有「新債王」之稱、DoubleLine Capital行政總裁岡拉克（Jeffrey Gundlach），對美國聯儲局2024年減息會分析，詳見：【下一頁】

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2月21日：

【17：15】傳統收息藍籌股恒生銀行 （00011） ，受2023年業績有驚喜帶動股價急升逾9.1%。摩根士丹利就恒生業績發表報告指，其2023年下半年業績勝預期，當中淨息差（NIM）較預期為強，抵銷期內非利息收入疲弱的影響，加上成本控制得宜，預期信貸損失(ECL)大致符合預期。

此外，摩根士丹利續指出......

【16：15】紅海局勢緊張情況持續，而瑞銀近日發表的中國油氣及化工股每周報告指，布蘭特期油上周平均價格按周升3.3%至每桶82.5美元，主要受地緣政治因素推動，包括......

【13：45】中國人民銀行（下稱「人行」）在昨日宣布，下調5年期貸款市場報價利率（LPR）25點子（1點子=0.01厘），至3.95厘，1年期LPR則保持不變。是次減息對一些熱門收息股如內房股、內銀股及內險股等帶來不同程度的影響。景順亞太區（日本除外）環球市場策略師趙耀庭對是次人行不對稱減息的解構，詳見：【下一頁】

延伸閱讀：ING評人行不對稱減息受惠受累板塊

【06：00】本報專欄「中字股實力談」點評另類收息股新天綠色能源 （00956） ，分析詳見：【下一頁】

【01：00】本報專欄名家林瑞芬點評另類收息股北京控股 （00392） ，分析詳見：【下一頁】

2月20日：

【16：00】2024年預測股息率約7.8厘的招商局港口 （00144） ，獲摩根士丹利發表研究報告維持投資評級為「與大市同步」，惟將招商局港口目標價由11.6元下調至10.3元，以反映過去六個月香港股票市場估值下跌。

同時，摩根士丹利更新招商局港口的盈利預測，將其2023至2025年的盈利預測分別下調7.2%、5.6%及3.3%，摩根士丹利認為......

【06：00】本報專欄「中字股實力談」點評另類收息股中遠海能 （01138） ，分析詳見：【下一頁】

【01：00】本報專欄名家林瑞芬點評熱門收息股中國海洋石油 （00883） ，分析詳見：【下一頁】

2月19日：

【20：30】石油股為股價較波動、對地緣政治較敏感的收息股，而中金就石油行業發表的最新報告指，在石油市場中，地緣不確定性持續、石油輸出國組織及其盟友（OPEC+）繼續減產、需求表現邊際改善，共同驅動偏弱預期向仍較好的基本面進行修正。

中金報告續指出，能源資訊署（EIA）數據顯示，2月前兩周美國原油庫存轉為累積，中金認為當中主因或為美國煉廠開工率在寒潮擾動後仍維持低位、恢復進度落後於原油生產，而非完全反映油品需求走弱；可以看到，煉廠開工率下降導致2月以來美國成品油庫存超過季節性去化。

中金亦提及......

【18：00】曾為熱門收息股之一的內房股，現正等待行業復甦、恢復派息能力，而瑞銀就內房行業發表的最新報告引述貝殼研究指，內地50個城市在剛過去的內地農曆新年8天長期中的二手房交易，較2023年的農曆新年長假增加70%，但易居克而瑞數據顯示，內地44個城市2月2日至15日新房成交按農曆基礎比較按年跌40%。

瑞銀認為，內地房市需求轉向二手市場，而房市分歧的趨勢顯示買家對項目完成風險及質量仍然憂慮，並預期情況將持續。瑞銀又指......

【15：45】曾是熱門收息股之一的濠賭股，受到新冠疫情嚴重衝擊，而普遍在過去兩、三年失去派息能力，幸而隨着疫情退去，板塊的派息能力有望逐步恢復。摩根大通對行業的最新分析，詳見：【下一頁】

【12：30】屬港人熱門收息股之一的友邦保險 （01299） ，被摩根士丹利發表最新研究報告更新了友邦內含價值（EV）及新業務價值（NBV）預測，而將其2023及2024年NBV預測分別上調0.2%及0.4%，惟將其2023至2025年每股盈利預測下調1%至2%，並將其目標價由96元下調近1%至95元。

摩根士丹利預計......

【06：00】本報專欄名家曾廣標分析些另類收息股，詳見：【下一頁】

【01：00】美國聯儲局有望在2024年年中左右開始減息，令傳統收息股的吸引力回升。領展 （00823） 利息開支受惠減息之餘，業務已見復甦，尤其在農曆新年前公布收購國上海七寶萬科廣場之餘下50%權益，顯示其恢復擴張資產組合及增加每基金單位分派的能力（點擊圖片放大）。

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更多關於領展的分析，詳見：【業務前景】【估值分析】

2月18日：

【15：00】屬港人熱門收息股之的渣打集團 （02888） ，將於2月23日公布2023年全年業績，摩根大通就此發表報告預測，渣打2023年法定表現基準除稅前溢利將按年升12.2%至約48.1億美元，而期內總體收入174.94億美元，當中淨利息收入按年升20.7%至近96.2億美元，非利息收入按年升1%至近78.8億元。

摩通指，香港銀行同業拆息（HIBOR）上升對渣打的利好作用，將被其他業務抵銷，例如季節性疲軟的資本市場，以及......

2月17日：

【07：15】本報專欄「重磅分析」比較香港3隻市值較大的REITs估值，分析詳見：【下一頁】

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【01：00】本報專欄「收息鐵算」點評另類收息股六福 （00590） ，分析詳見：【下一頁】

2月16日：

【18：15】曾為熱門收息股之一的內房股，現正等待行業復甦、恢復派息能力，而瑞銀就內房行業發表的最新報告引述貝殼研究指，內地50個城市在剛過去的內地農曆新年8天長期中的二手房交易，較2023年的農曆新年長假增加70%，但易居克而瑞數據顯示，內地44個城市2月2日至15日新房成交按農曆基礎比較按年跌40%。

瑞銀認為，內地房市需求轉向二手市場，而房市分歧的趨勢顯示買家對項目完成風險及質量仍然憂慮，並預期情況將持續。瑞銀又指......

【17：15】屬港人熱門收息股的傳統藍籌股滙豐控股 （00005） ，將於下周三（2月21日）公布2023年全年業績，而摩根大通就此發表報告預計，滙豐2023年列帳基準稅前利潤334.5億美元（編按：即按年增90.8%），整體收入近659億美元（編按：即按年增127.4%），當中淨利息收入及非利息收入各為367.8億及291.1億美元，淨息差（NIM）約3.93厘。

摩通預料，滙豐2023年第四季淨利息收入料按持平，貸款按季收縮1%，由NIM擴闊2點子抵銷......

【13：45】屬港人熱門收息股的傳統藍籌股滙豐控股 （00005） ，將於下周三（2月21日）公布2023年全年業績，而富瑞就此發表報告預計，在香港銀行同業拆息（HIBOR）表現使滙豐香港部門淨息差（NIM）按季穩定，但英國息差受壓，加上交易帳簿融資成本上升16億美元將予以抵銷，導致滙豐列帳NIM按季跌4點子至1.66厘，低過市場預期的1.69厘。

富瑞預料，滙豐2023年全年列帳基準稅前利潤......

【13：00】濠賭股受到新冠疫情嚴重衝擊，而普遍暫時失去派息能力。不過，富瑞日前發表關於濠賭板塊的研究報告指，雖然中國宏觀經濟的擔憂仍是潛在不利因素，但是相信行業基本面將繼續走強，並預測2024年及2025年賭收將按年增長28%及2%，至平均每日6.4億及6.56澳門元，即恢復至2019年的80%和82%。

板塊選股方面，富瑞看好......

【11：00】昔日股王宏利金融 （00945） 獲摩根士丹利發表績後報告，維持其「與大市同步」的投資評級，以及目標價30元（加元‧下同）不變。摩根士丹利表示，宏利2023年第四季度經調整後每股核心盈利0.92元，高於該行預期的0.86元，業績反映所有業務分項均有穩定增長，當中主要受全球財富管理業務增長29%推動，平均資產管理規模提升，費用差距擴闊。

摩根士丹利續指出......

【06：30】本報專欄「投資熱話」 分析多隻熱門收息股，詳見：【下一頁】

【01：00】本報專欄名家林瑞芬點評另類收息股ASMPT （00522） ，分析詳見：【下一頁】

2月15日：

【19：00】美國利率走向影響收息股的吸引力，而美國日前公布的通脹數據高於市場預期，令市場預期美國在2024年開始減息的月份延遲。景順亞太區（日本除外）環球市場策略師趙耀庭對聯儲局在2024年開始減息的月份，以及年內減息幅度的預測，分別詳見：【下一頁】

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【17：15】部分內需概念股為另類收息股，而里昂最新發表報告指，據高端商場及黃金珠寶分銷商反映，農曆新年期間，奢侈品及黃金珠寶消費暢旺，其中一個在北京的主要高端商場預期，農曆新年消費增長逾10%，而農曆年前一周更增長逾20%。該報告續指出，一個內地東部的珠寶分銷商指，銷售表現受惠於農曆新年及情人節推廣。

里昂表示，周大福 （01929） 在2023年第四季及農曆年前的銷售跑贏同業，料1月及2月銷售額按年增長30%以上，主要受惠......

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更多關於2月第三周「收息股追蹤」，詳見：【下一頁】

藍籌相關券商看法，詳見：【中電控股】【滙豐控股】【華潤電力】【中國移動】【國壽與平保】

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