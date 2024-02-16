提高公營房屋的幸福感

最近，房屋局何永賢局長接受媒體訪問時透露，預料會在今年第三季，公布「幸福設計」指引詳情，期望推動公屋戶建立良好鄰舍關係，以及善用公共空間，藉以增加居民的「幸福感」。

要提升幸福感，我認為須要做到兩件事，就是要「住得到」以及「住得好」。前者主要是為更多輪候出租公屋的基層市民，加快興建及落成單位，及早入住公屋改善居住環境。另一方面，為更多期望置業的市民，提供豐富的置業階梯及選擇。而後者，除了屋邨、屋苑的管理質素，社區配套設施是否足夠外，最基本的就是居所空間是否適宜。今屆政府在首份《施政報告》中，為新建單位「封底」，所有於2026/27年度起落成的資助出售房屋，一般實用面積不少於26平方米，即大約為280平方呎，杜絕了資助出售房屋的納米單位。尤其對於綠置居來說，這點非常重要及關鍵。因自綠置居推出以來，由於是以興建中的公屋項目轉作出售，故當中包括了1至2人戶型的公屋單位，在過去幾期中，已證明了這類「納米綠置居」受歡迎程度極低，最終出現滯銷的結果。

政府為單位面積「封底」是正確的決定，至於下限定為實用面積280平方呎，這點卻可以值得斟酌。房委會在2014年恢復出售居屋，當時一共推售2,160個單位，涉及5個屋苑，單位面積介乎34.5至47.5平方米，約為370至510平方呎。而在居屋2016時，推售約2,700個單位，涉及2個屋苑，單位面積介乎34.9至53.3平方米，約為375至570平方呎。可以理解的是，在回歸初期房委會興建的資助出售房屋中，單位實用面積至少也有370平方呎，與現時下限280平方呎，還有相當的距離。

政府於去年底公布的《長遠房屋策略》，未來10年已覓得土地興建41萬個公營房屋單位，遠超了目標。當中約三分之二的項目會於《長策》後5年落成。未來公營房屋的供應相信會趨向穩定，日後「頭輕尾重」問題應得以紓緩及解決。因此，可以考慮在《長策》的後5年期，即2029/30至2033/34年期間，在規劃中的公營房屋項目中，政府可考慮增加單位面積，或至少提高較大面積單位的供應比例，日後可進一步調高下限，以及放寬出租公屋的人均編配面積，增加市民的「幸福感」，以及「舒適感」。

編輯：陳煒傑