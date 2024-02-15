中金：港股獲政策托底支撑

農曆新年假期後港股復市，大市維持穩定。對於港股農曆新年後的走勢，中金認為，港股可在催化劑現反彈，但這一反彈與持續的趨勢逆轉還有很大差距。

農曆新年前，在諸多利好政策提振下，A股和港股上周二強勁反彈。不過這一樂觀情緒隨後在港股市場似乎略有降温，市場上周三後再度轉弱。中金指出，在較低的估值水平和悲觀的情緒下，只要一些積極催化劑出現，就可以帶來修複式的快速反彈。但這一反彈與持續的趨勢逆轉還有很大差距。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

數據方面，內地1月CPI（消費者物價指數）下行壓力擴大，從12月的-0.3%降至-0.8%，雖然這背後有春節錯位的影響，但也表明內生需求仍然偏弱，需要出台更多利好性政策舉措。同樣的，社融和金融資料也比預期更強勁，但在一定程度上也是受春節假期錯位因素影響，如果沒有新政策支援，未來或難以持續......更多內容，訂戶請登入。

★★新書登場★★

hket 35周年10大電子書系列之外滙篇《5綫轉向 精明換錢攻略》

★★新書預告★★

大浪淘金 AI入門手冊、中國經濟復甦之路及美國息口下半場 投資布局。如有興趣了解更多，請按此

...