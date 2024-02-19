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景順：2因素助日股2024年真正好轉

財金猛人追蹤 16:33 2024/02/19

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日本股市在2023年的上漲，引起一些外國投資者的關注，雖然有400億美元的新資金流入日本股市，但是相比之下，2013年「安倍經濟學」呼聲最高時，流入日本股市的資金曾高達1,600億美元。

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然而2024年初以來，情況開始發生改變。外國投資者增持日本股票，淨買入額達2.8萬億美元。當中，外國資本大量湧入汽車製造商及電子公司等日本市值最高的股票。

意料外的技術衰退不是主要擔憂

由於上個季度經濟意外陷入技術性衰退，投資者擔憂近期日本股市的出色表現能否持續。繼2023年日本第三季度GDP按季下跌3.3%後，第四季度GDP增長再降0.4%（預期中位數估計為升1.1%）。

上季度GDP不及預期，是由於消費及政府開支疲軟。不過，我並不十分擔心當前日本經濟的小幅放緩，隨着名義工資增長加速，以及CPI通脹放緩，消費可能很快重拾增長。

點擊圖片放大

如果經濟再度加速，加上更有力的「春鬥」勞資談判，日本央行（下稱「日央行」）可能會繼續貨幣政策正常化，並且可能於4月加息。

日本股市出現真正好轉

我們預期，在錯過2023年的牛市之後，過去數十年對日本股票不十分感興趣的外國投資者將繼續買入大型股。但隨着市場升勢日益擴散......

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延伸閱讀：【日圓2024】滙豐解構日圓走勢關鍵

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撰文 : 趙耀庭 景順亞太區（日本除外）環球市場策略師

欄名 : 景順觀點

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