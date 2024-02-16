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嘉信理財：減息不進取 美股不樂觀

財金專欄 2024/02/16

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美國經濟在幾個關鍵領域均出現衰退狀況，如果聯儲局不在2024年進取地減息，美國七大巨企有可能無法維持其升勢，現時投資者宜考慮美國以外的市場。

工廠生產及貿易量在2023年下跌，全球出現「紙皮箱衰退」（

...

撰文 : Jeffrey Kleintop 嘉信理財董事總經理及首席全球投資策略師
林長傑 嘉信理財香港理財顧問
郭明燊 嘉信理財香港理財顧問

欄名 : 名家觀點

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