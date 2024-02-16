嘉信理財：減息不進取 美股不樂觀 財金專欄 2024/02/16 分享： 分享： 美國經濟在幾個關鍵領域均出現衰退狀況，如果聯儲局不在2024年進取地減息，美國七大巨企有可能無法維持其升勢，現時投資者宜考慮美國以外的市場。 工廠生產及貿易量在2023年下跌，全球出現「紙皮箱衰退」（ ... 訂閱hket.com即送 1款新同樂賀年糕點詳情 登入 了解詳情 撰文 : Jeffrey Kleintop 嘉信理財董事總經理及首席全球投資策略師 林長傑 嘉信理財香港理財顧問郭明燊 嘉信理財香港理財顧問 欄名 : 名家觀點 最新專欄文章 道富：亞洲債券風險降低 2024/02/15 道富：亞洲債券風險降低 陶冬：風水輪流轉 2024年到日本 2024/02/14 陶冬：風水輪流轉 2024年到日本 施羅德：中國中東捧起金價 2024/02/09 施羅德：中國中東捧起金價 安本：亞洲市場下半年優於美國 2024/02/08 安本：亞洲市場下半年優於美國 法外銀：幣策正常化 經濟需樂觀 2024/02/07 法外銀：幣策正常化 經濟需樂觀 經濟 香港 美國 銀行 通脹 美股 就業 貿易 GDP 投資策略