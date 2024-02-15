  • 22°C
香港時間 : 2024215日 (週四) 22:51
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 收息 加息 存款 業績 中美關係 AI 雲計算 消費 理財
趨勢

財金猛人追蹤
財金專欄
研究報告
趨勢分析

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

紅海危機持續 英國人無茶飲？

國際 22:43 2024/02/15

分享：

分享：

伊朗支持的也門胡塞武裝組織（Houthi）近月在紅海（Red Sea）持續攻擊商船，使全球航運大受影響。茶類產品極可能成為今次供應鏈危機的首批受害者，無茶不歡的英國更是首當其衝。

...

撰文 : 嚴智勇

欄名 : 國金札記

相關文章

英Body Shop破產 環保先驅盛轉衰
今日
英Body Shop破產 環保先驅盛轉衰
邊禁邊玩TikTok 拜登搞邊科？
今日
邊禁邊玩TikTok 拜登搞邊科？
串流大戰 指向體育賽事
2024/02/08
串流大戰 指向體育賽事
麥當勞業績弱 美消費下流？
2024/02/08
麥當勞業績弱 美消費下流？
加禁外國人買樓 姿態多於實際
2024/02/07
加禁外國人買樓 姿態多於實際

你可能感興趣

英Body Shop破產 環保先驅盛轉衰
今日 20:09
英Body Shop破產 環保先驅盛轉衰
邊禁邊玩TikTok 拜登搞邊科？
今日 15:44
邊禁邊玩TikTok 拜登搞邊科？
串流大戰 指向體育賽事
10:30 2024/02/08
串流大戰 指向體育賽事

最新專欄文章

英Body Shop破產 環保先驅盛轉衰
今日
英Body Shop破產 環保先驅盛轉衰
邊禁邊玩TikTok 拜登搞邊科？
今日
邊禁邊玩TikTok 拜登搞邊科？
國金札記 - The Body Shop破產 環保先驅盛轉衰
今日
The Body Shop破產 環保先驅盛轉衰
國金札記 - 邊封殺邊玩TikTok 拜登搞邊科？
2024/02/14
邊封殺邊玩TikTok 拜登搞邊科？
國金札記 - 哈馬斯拋停火方案加沙止戰露曙光？
2024/02/09
哈馬斯拋停火方案加沙止戰露曙光？
地緣政治 紅海 茶品 航運 以巴關係 戰爭 零售 英國

下一篇文章

英Body Shop破產 環保先驅盛轉衰