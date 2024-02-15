紅海危機持續 英國人無茶飲？ 國際 22:43 2024/02/15 分享： 分享： 伊朗支持的也門胡塞武裝組織（Houthi）近月在紅海（Red Sea）持續攻擊商船，使全球航運大受影響。茶類產品極可能成為今次供應鏈危機的首批受害者，無茶不歡的英國更是首當其衝。 ... 訂閱hket.com即送 1款新同樂賀年糕點詳情 登入 了解詳情 撰文 : 嚴智勇 欄名 : 國金札記 相關文章 英Body Shop破產 環保先驅盛轉衰 今日 英Body Shop破產 環保先驅盛轉衰 邊禁邊玩TikTok 拜登搞邊科？ 今日 邊禁邊玩TikTok 拜登搞邊科？ 串流大戰 指向體育賽事 2024/02/08 串流大戰 指向體育賽事 麥當勞業績弱 美消費下流？ 2024/02/08 麥當勞業績弱 美消費下流？ 加禁外國人買樓 姿態多於實際 2024/02/07 加禁外國人買樓 姿態多於實際 你可能感興趣 英Body Shop破產 環保先驅盛轉衰 今日 20:09 英Body Shop破產 環保先驅盛轉衰 邊禁邊玩TikTok 拜登搞邊科？ 今日 15:44 邊禁邊玩TikTok 拜登搞邊科？ 串流大戰 指向體育賽事 10:30 2024/02/08 串流大戰 指向體育賽事 最新專欄文章 英Body Shop破產 環保先驅盛轉衰 今日 英Body Shop破產 環保先驅盛轉衰 邊禁邊玩TikTok 拜登搞邊科？ 今日 邊禁邊玩TikTok 拜登搞邊科？ 國金札記 - The Body Shop破產 環保先驅盛轉衰 今日 The Body Shop破產 環保先驅盛轉衰 國金札記 - 邊封殺邊玩TikTok 拜登搞邊科？ 2024/02/14 邊封殺邊玩TikTok 拜登搞邊科？ 國金札記 - 哈馬斯拋停火方案加沙止戰露曙光？ 2024/02/09 哈馬斯拋停火方案加沙止戰露曙光？ 地緣政治 紅海 茶品 航運 以巴關係 戰爭 零售 英國