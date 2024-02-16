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美國選舉制度漏洞 助長竊取大選結果？

國際 16:05 2024/02/16

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美國總統大選今年11月舉行，如無意外將由現任總統拜登（Joe Biden）與前總統特朗普（Donald Trump）對壘。不少人憂慮上屆的竊取大選爭議或於今屆重演，甚至可能威脅政權和平交接。

...

撰文 : 鄭錦玲

欄名 : 國金好書

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