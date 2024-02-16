美國選舉制度漏洞 助長竊取大選結果？ 國際 16:05 2024/02/16 分享： 分享： 美國總統大選今年11月舉行，如無意外將由現任總統拜登（Joe Biden）與前總統特朗普（Donald Trump）對壘。不少人憂慮上屆的竊取大選爭議或於今屆重演，甚至可能威脅政權和平交接。 ... 訂閱hket.com即送 1款新同樂賀年糕點詳情 登入 了解詳情 撰文 : 鄭錦玲 欄名 : 國金好書 相關文章 普京支持拜登連任美國總統 「比特朗普更易預測」 2024/02/15 普京支持拜登連任美國總統 「比特朗普更易預測」 【印尼大選】防長得票6成宣布勝選 維多多長子成副總統（第三版） 2024/02/14 【印尼大選】防長得票6成宣布勝選 維多多長子成副總統（第三版） 【美國大選】拜登進駐TikTok吸年輕選民 政府禁令不變 2024/02/13 【美國大選】拜登進駐TikTok吸年輕選民 政府禁令不變 特朗普要求美最高法院 暫緩其不享刑事豁免權裁決 2024/02/13 特朗普要求美最高法院 暫緩其不享刑事豁免權裁決 【印尼大選】蘇哈圖靠AI「復活」拉票 被指操縱選舉 2024/02/13 【印尼大選】蘇哈圖靠AI「復活」拉票 被指操縱選舉 你可能感興趣 普京支持拜登連任美國總統 「比特朗普更易預測」 13:16 2024/02/15 普京支持拜登連任美國總統 「比特朗普更易預測」 【印尼大選】防長得票6成宣布勝選 維多多長子成副總統（第三版） 22:04 2024/02/14 【印尼大選】防長得票6成宣布勝選 維多多長子成副總統（第三版） 【美國大選】拜登進駐TikTok吸年輕選民 政府禁令不變 17:00 2024/02/13 【美國大選】拜登進駐TikTok吸年輕選民 政府禁令不變 最新專欄文章 演算法主宰用戶 品味淪消費主義 2024/02/03 演算法主宰用戶 品味淪消費主義 演算法催生「扁平文化」 數碼生活逐趨模板化 2024/02/02 演算法催生「扁平文化」 數碼生活逐趨模板化 賀錦麗乏政績民望低 拖拜登後腿？ 2024/01/27 賀錦麗乏政績民望低 拖拜登後腿？ 賀錦麗政績平平民望低 大選拖拜登後腿？ 2024/01/26 賀錦麗政績平平民望低 大選拖拜登後腿？ 美單親家庭趨多 憂陷貧窮循環 2024/01/20 美單親家庭趨多 憂陷貧窮循環 政治 選舉 地緣政治 拜登 特朗普 總統大選 美國