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A股倘紅盤 港股未必跟

財金專欄 2024/02/17

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港股踏入龍年3連升，恒指迫近中綫大逆轉關鍵位，但要小心A股下周復市，港股不升反跌。

恒指昨日升395點或近2.5%，收報16339點，是1個月來最高收市，全周升593點或3.8%；而國企指數昨日升147

...

撰文 : 余少文

欄名 : 中字股實力談

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