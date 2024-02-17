A股倘紅盤 港股未必跟

港股踏入龍年3連升，恒指迫近中綫大逆轉關鍵位，但要小心A股下周復市，港股不升反跌。

恒指昨日升395點或近2.5%，收報16339點，是1個月來最高收市，全周升593點或3.8%；而國企指數昨日升147

...