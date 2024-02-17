A股倘紅盤 港股未必跟 財金專欄 2024/02/17 分享： 分享： 港股踏入龍年3連升，恒指迫近中綫大逆轉關鍵位，但要小心A股下周復市，港股不升反跌。 恒指昨日升395點或近2.5%，收報16339點，是1個月來最高收市，全周升593點或3.8%；而國企指數昨日升147 ... 訂閱hket.com即送 1款新同樂賀年糕點詳情 登入 了解詳情 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 港股「人日」破關 恒指168不是夢（第三版） 2024/02/16 港股「人日」破關 恒指168不是夢（第三版） 中字股實力談 - 汽車+新手機 小米催化劑 2024/02/16 汽車+新手機 小米催化劑 中字股實力談 - 【龍年運道】港股萬六慶人日（第三版） 2024/02/15 【龍年運道】港股萬六慶人日（第三版） 中字股實力談 - 中銀增長不差 股息8厘吸引 2024/02/15 中銀增長不差 股息8厘吸引 中字股實力談 - 港股龍年運道 當甲辰遇上九運（第三版） 2024/02/14 港股龍年運道 當甲辰遇上九運（第三版） 恒生指數 恒生中國企業指數 上海證券交易所綜合股價指數 李強 下降軌 中國人民銀行 經濟 港股 成交 指數