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大華李國基 料減息後美元走弱 美元兌人幣或跌破7算

財金猛人追蹤 08:15 2024/02/19

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中國股市的震動波及亞洲區內市場，令亞洲貨幣在今年初至今一直受壓。同時，隨着市場調整對美國聯儲局的減息預期，帶動美元兌其他貨幣廣泛反彈。

內地經濟放緩的憂慮已非新事，而且大部分負面情緒亦已反映在美元兌人民幣滙價中。有趣的是，即使中國股市在1月份急挫，人民幣兌美元滙率僅小幅下跌1%，由1美元兌7.10元人民幣跌至7.18元人民幣，成為月內表現最穩健的亞洲貨幣之一。

由於大多數中國貿易夥伴的貨幣下跌，中國外滙交易中心人民幣滙率指數在1月份上升1.5%至98.89。在過去兩個月，人民銀行亦將美元兌人民幣的滙率穩守在7.10元附近。

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料美元或再現弱勢

盡管人民幣表現堅挺，最新宏觀經濟數據仍然反映中國國內經濟存在顯著的不確定性。因此，本行維持美元兌人民幣在2024年上半年7.0元的較弱水平。此後，隨着美國聯儲局在6月份開始進入減息周期，以及內地具針對性的貨幣及財政政策開始發揮效用，美元再度走弱，美元兌人民幣可能跌破7.0，本行最新的美元兌人民幣預測，2024年第一季至第四季分別為......更多內容，訂戶請登入。

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撰文 : 李國基 大華銀行大中華區環球金融主管

欄名 : 大華展望

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