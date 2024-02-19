中國經濟將迎U形反彈 料新興市場跑贏成熟市場

中國經濟復甦力度及內房債務成為市場焦點所在。在2023年中，中國經濟一直處於疲軟狀態，但目前已出現一些穩定、逐步復甦的早期迹象。

中國政府繼續向市場提供流動性和支持，加上，市場預期美國即將開始減息，美元走弱令人民幣走強，寬鬆的金融環境為市場提供了一定支撑，2024年第一季可能出現收益下調觸底。

我們觀察到，中國一些宏觀數據已逐步改善，顯示經濟穩定和逐步復甦的初步迹象。可是，由於外資參與度較低，市場情緒依然疲弱。我們相信，隨着政策進一步放鬆，房地產銷售開始企穩。根據我們的經濟模型顯示，經濟將從第二季開始復甦，預計市場將觸底反彈，部分基金將開始重新布局，以迎接2024年的U形反彈......更多內容，訂戶請登入。

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