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基金教父雷賢達：唔識AI 連見工都被淘汰（附AI股份點評）

財金猛人追蹤 08:16 2024/02/20

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享有「基金教父」美譽的雷賢達接受《MoneyTimes》專訪時表示，人工智能（AI）是廿年不遇，甚至可能三十年不遇的大轉變，並透露自己有長期投資於該板塊。

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他於8月時接受本報專訪時已經說過，從世界發展的角度去看，無論是之前的Web 2.0，還是現在人工智能崛起，科技行業一直都在向前發展，因此科技是他長期看好的板塊。

6個月過去，雷賢達對於人工智能這個主題似乎有更多研究心得，他透露自己一直關注著這個行業的發展，不但會留意投資市場的買賣，連科技公司創辦人的公開演講及採訪都會詳細閱讀。

「如果你說自己不懂AI，基本上你連見工都會被淘汰，實際上AI是廿年不遇，不是十年不遇，是廿年都不遇的情況，甚至可能三十年不遇，一次這麼大的轉變。當然現在不是很多人這麼覺得，最多用ChatGPT幫幫忙，但是實際上將來的應用，有很多東西我們都想像不到。」

......

同場加映：

雷賢達投資心法，投資要賺到錢什麼應該做，什麼不應該做，詳見下圖

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撰文 : 劉雅文 MoneyTimes

欄名 : MT專訪

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