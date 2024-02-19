【板塊機遇】2024年最強濠賭股 唔係銀娛金沙

澳門新春訪客人數增長佳，加上訪澳遊客肯消費肯過夜，利好濠賭股業績展望。同時已公布2024年第四季業績的美高梅 （02282） 及永利澳門 （01128） 均勝預期，支持股價有所突破。

澳門旅遊局公布，新春假期年初一至初七（2月10日至16日）共錄得123.3萬人次訪澳，稍高於2019年同期的120.1萬人次；日均旅客達到17.9萬人次，其中年初三有超過21萬人次旅客入境，是2023年以來單日入境人次的新高，亦是有單日統計數據以來的第二高。2023全年澳門賭收1,830.6億元，按年翻3.3倍，是2019年的63%。展望2024年，里昂料全年澳門賭收按年續增30%至接近2,400億元。

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本輪濠賭板塊的「新春行情」中，傳統中場強者銀河娛樂 （00027） 及金沙中國 （01928） 固然有好表現，但升勢更強的要數美高梅中國，季績中展示出超乎市場所料的中場業務搶奪市佔能力，帶動股價績後升逾一成，後市值得關注。

摩根大通形容美高梅已連續四個季度業績超出預期，而且超出預期的幅度每個季度都在變大。公司2023年第四季經調整物業EBITDA按季增長16%，達到創紀錄的21.9億元（港元‧下同），恢復至2019年同期的141%。摩根大通提到，相比之下同業的平均恢復率為約80%，意味美高梅在第四季按EBITDA計的市場份額約為14%，遠高於2019年的8%，

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美高梅2023年第四季賭收按季增長23%，優於行業的11%升幅，並達到超過16%的市佔率。細分來看，美高梅的中場賭收按季增長24%，達疫情前水平的174%；VIP中場賭收按季增長50%，達疫情前水平的56%，兩大業務的增長表現均令人鼓舞兼跑贏同行。摩根大通解釋，美高梅位於路氹的度假項目&mdash；&mdash；美獅美高梅取得空前成功，中場賭收按季升36%兼升至2019年同期的2倍有多。

不僅往績良好，美高梅管理層更對1月業務近況給出強勁指引......

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