歐元料1.068有大支持 財金專欄 2024/02/19 分享： 分享： 歐元區第四季GDP按季比僅零增長，略較第三季收縮0.1%情況優勝，顯而易見區內經濟十份疲弱。現市場關注周四區內PMI數字公布，以進一步衡量當地經濟狀況。至於分析歐元重點還看美國何時減息。料1.068美 ... 訂閱hket.com即送 1款新同樂賀年糕點詳情 登入 了解詳情 撰文 : 溫灼培 恒生銀行首席市場策略員 欄名 : 外滙偵察站 相關文章 日圓歐元還可再跌多少 今日 日圓歐元還可再跌多少 英鎊料1.28美元阻力大 今日 英鎊料1.28美元阻力大 日圓趁低作長遠吸納 今日 日圓趁低作長遠吸納 澳元短綫或重返66美仙 今日 澳元短綫或重返66美仙 紐元維持63美仙目標 今日 紐元維持63美仙目標 你可能感興趣 日圓歐元還可再跌多少 今日 01:00 日圓歐元還可再跌多少 英鎊料1.28美元阻力大 今日 01:00 英鎊料1.28美元阻力大 日圓趁低作長遠吸納 今日 01:00 日圓趁低作長遠吸納 最新專欄文章 日圓歐元還可再跌多少 今日 日圓歐元還可再跌多少 加元較大支持於1.362 今日 加元較大支持於1.362 紐元維持63美仙目標 今日 紐元維持63美仙目標 澳元短綫或重返66美仙 今日 澳元短綫或重返66美仙 日圓趁低作長遠吸納 今日 日圓趁低作長遠吸納 經濟 美國 美元 通脹 英國 外滙 貨幣政策 GDP 減息 歐元