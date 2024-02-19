歐元料1.068有大支持

歐元區第四季GDP按季比僅零增長，略較第三季收縮0.1%情況優勝，顯而易見區內經濟十份疲弱。現市場關注周四區內PMI數字公布，以進一步衡量當地經濟狀況。至於分析歐元重點還看美國何時減息。料1.068美

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