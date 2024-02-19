英鎊料1.28美元阻力大 財金專欄 2024/02/19 分享： 分享： 英國2023年第三、四季GDP連續按季出現收縮，明顯英經濟已處衰退。雖如此，但由於英國1月年通脹率仍高企4%，12月基本工資年增幅更達6.2%，使英倫銀行難於短期內減息救經濟，市場估計英倫銀行最快作減 ... 訂閱hket.com即送 1款新同樂賀年糕點詳情 登入 了解詳情 撰文 : 溫灼培 恒生銀行首席市場策略員 欄名 : 外滙偵察站 相關文章 日圓歐元還可再跌多少 今日 日圓歐元還可再跌多少 歐元料1.068有大支持 今日 歐元料1.068有大支持 日圓趁低作長遠吸納 今日 日圓趁低作長遠吸納 澳元短綫或重返66美仙 今日 澳元短綫或重返66美仙 紐元維持63美仙目標 今日 紐元維持63美仙目標 你可能感興趣 日圓歐元還可再跌多少 今日 01:00 日圓歐元還可再跌多少 歐元料1.068有大支持 今日 01:00 歐元料1.068有大支持 日圓趁低作長遠吸納 今日 01:00 日圓趁低作長遠吸納 最新專欄文章 日圓歐元還可再跌多少 今日 日圓歐元還可再跌多少 加元較大支持於1.362 今日 加元較大支持於1.362 紐元維持63美仙目標 今日 紐元維持63美仙目標 澳元短綫或重返66美仙 今日 澳元短綫或重返66美仙 日圓趁低作長遠吸納 今日 日圓趁低作長遠吸納 經濟 美國 美元 通脹 英國 外滙 貨幣政策 GDP 減息 歐元