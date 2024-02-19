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英鎊料1.28美元阻力大

財金專欄 2024/02/19

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英國2023年第三、四季GDP連續按季出現收縮，明顯英經濟已處衰退。雖如此，但由於英國1月年通脹率仍高企4%，12月基本工資年增幅更達6.2%，使英倫銀行難於短期內減息救經濟，市場估計英倫銀行最快作減

...

撰文 : 溫灼培 恒生銀行首席市場策略員

欄名 : 外滙偵察站

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