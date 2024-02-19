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日圓趁低作長遠吸納

財金專欄 2024/02/19

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盼美日息差今年有望收窄是市場一直看好日圓前景主因。隨美國公布1月通脹仍高企3.1%，市場便意識到聯儲局減息時間表將要推遲，日圓亦因而跌穿150兌1美元。不過，在預期今年內聯儲局始終有很大機會進入減息周

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撰文 : 溫灼培 恒生銀行首席市場策略員

欄名 : 外滙偵察站

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