日圓趁低作長遠吸納 財金專欄 2024/02/19 分享： 分享： 盼美日息差今年有望收窄是市場一直看好日圓前景主因。隨美國公布1月通脹仍高企3.1%，市場便意識到聯儲局減息時間表將要推遲，日圓亦因而跌穿150兌1美元。不過，在預期今年內聯儲局始終有很大機會進入減息周 ... 訂閱hket.com即送 1款新同樂賀年糕點詳情 登入 了解詳情 撰文 : 溫灼培 恒生銀行首席市場策略員 欄名 : 外滙偵察站 相關文章 日圓歐元還可再跌多少 今日 日圓歐元還可再跌多少 歐元料1.068有大支持 今日 歐元料1.068有大支持 英鎊料1.28美元阻力大 今日 英鎊料1.28美元阻力大 澳元短綫或重返66美仙 今日 澳元短綫或重返66美仙 紐元維持63美仙目標 今日 紐元維持63美仙目標 你可能感興趣 日圓歐元還可再跌多少 今日 01:00 日圓歐元還可再跌多少 歐元料1.068有大支持 今日 01:00 歐元料1.068有大支持 英鎊料1.28美元阻力大 今日 01:00 英鎊料1.28美元阻力大 最新專欄文章 日圓歐元還可再跌多少 今日 日圓歐元還可再跌多少 加元較大支持於1.362 今日 加元較大支持於1.362 紐元維持63美仙目標 今日 紐元維持63美仙目標 澳元短綫或重返66美仙 今日 澳元短綫或重返66美仙 英鎊料1.28美元阻力大 今日 英鎊料1.28美元阻力大 經濟 美國 美元 通脹 英國 外滙 貨幣政策 GDP 減息 歐元