盼美日息差今年有望收窄是市場一直看好日圓前景主因。隨美國公布1月通脹仍高企3.1%，市場便意識到聯儲局減息時間表將要推遲，日圓亦因而跌穿150兌1美元。不過，在預期今年內聯儲局始終有很大機會進入減息周

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