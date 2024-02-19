澳元短綫或重返66美仙 財金專欄 2024/02/19 分享： 分享： 澳洲1月失業率攀至4.1%的兩年高位，驟見似對澳元不利，使澳央行有提前減息壓力。但其實澳央行早有計劃把當地失業率到6月推上4.2%水平以作為打壓通脹手段。料澳央行短期減息壓力不大，最快減息日期或待11 ... 訂閱hket.com即送 1款新同樂賀年糕點詳情 登入 了解詳情 撰文 : 溫灼培 恒生銀行首席市場策略員 欄名 : 外滙偵察站 相關文章 日圓歐元還可再跌多少 今日 日圓歐元還可再跌多少 歐元料1.068有大支持 今日 歐元料1.068有大支持 英鎊料1.28美元阻力大 今日 英鎊料1.28美元阻力大 日圓趁低作長遠吸納 今日 日圓趁低作長遠吸納 紐元維持63美仙目標 今日 紐元維持63美仙目標 你可能感興趣 日圓歐元還可再跌多少 今日 01:00 日圓歐元還可再跌多少 歐元料1.068有大支持 今日 01:00 歐元料1.068有大支持 英鎊料1.28美元阻力大 今日 01:00 英鎊料1.28美元阻力大 最新專欄文章 日圓歐元還可再跌多少 今日 日圓歐元還可再跌多少 加元較大支持於1.362 今日 加元較大支持於1.362 紐元維持63美仙目標 今日 紐元維持63美仙目標 日圓趁低作長遠吸納 今日 日圓趁低作長遠吸納 英鎊料1.28美元阻力大 今日 英鎊料1.28美元阻力大 經濟 美國 美元 通脹 英國 外滙 貨幣政策 GDP 減息 歐元