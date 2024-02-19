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澳元短綫或重返66美仙

財金專欄 2024/02/19

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澳洲1月失業率攀至4.1%的兩年高位，驟見似對澳元不利，使澳央行有提前減息壓力。但其實澳央行早有計劃把當地失業率到6月推上4.2%水平以作為打壓通脹手段。料澳央行短期減息壓力不大，最快減息日期或待11

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撰文 : 溫灼培 恒生銀行首席市場策略員

欄名 : 外滙偵察站

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