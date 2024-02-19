紐元維持63美仙目標

紐央行行長上周在國會指，現新西蘭4.7%通脹率依然過高，該行尚未完成對抗通脹任務。按利率期貨顯示，現場估計紐央行5月議息會仍有四成機率加息。至於減息，相信有待明年下半年。另外紐財長預告，於5月30日公

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