加元較大支持於1.362

外媒報導，加央行3月21日討論應否停止貨幣緊縮政策，並計劃於4月10日議息會上作表決。按步驟，應待貨幣緊縮政策結束後才減息，而加央行5月又無議息會，即加央行最快減息日子可能待6月，加央行減息時間上料不

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