加元較大支持於1.362 財金專欄 2024/02/19 分享： 分享： 外媒報導，加央行3月21日討論應否停止貨幣緊縮政策，並計劃於4月10日議息會上作表決。按步驟，應待貨幣緊縮政策結束後才減息，而加央行5月又無議息會，即加央行最快減息日子可能待6月，加央行減息時間上料不 ... 訂閱hket.com即送 1款新同樂賀年糕點詳情 登入 了解詳情 撰文 : 溫灼培 恒生銀行首席市場策略員 欄名 : 外滙偵察站 相關文章 日圓歐元還可再跌多少 今日 日圓歐元還可再跌多少 歐元料1.068有大支持 今日 歐元料1.068有大支持 英鎊料1.28美元阻力大 今日 英鎊料1.28美元阻力大 日圓趁低作長遠吸納 今日 日圓趁低作長遠吸納 澳元短綫或重返66美仙 今日 澳元短綫或重返66美仙 你可能感興趣 日圓歐元還可再跌多少 今日 01:00 日圓歐元還可再跌多少 歐元料1.068有大支持 今日 01:00 歐元料1.068有大支持 英鎊料1.28美元阻力大 今日 01:00 英鎊料1.28美元阻力大 最新專欄文章 日圓歐元還可再跌多少 今日 日圓歐元還可再跌多少 紐元維持63美仙目標 今日 紐元維持63美仙目標 澳元短綫或重返66美仙 今日 澳元短綫或重返66美仙 日圓趁低作長遠吸納 今日 日圓趁低作長遠吸納 英鎊料1.28美元阻力大 今日 英鎊料1.28美元阻力大 經濟 美國 美元 通脹 英國 外滙 貨幣政策 GDP 減息 歐元