  • 21°C
香港時間 : 2024219日 (週一) 03:44
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 收息 加息 存款 業績 中美關係 AI 雲計算 消費 理財
趨勢

財金猛人追蹤
財金專欄
研究報告
趨勢分析

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

日圓歐元還可再跌多少

財金專欄 2024/02/19

分享：

分享：

美元料暫高位橫行，相信待聯儲局進入減息周期，才是美元下跌之時，惟現日圓及歐元，還有多少下跌空間，這值得思考。

美國最新公布經濟數字如就業不單強勁，通脹回落速度亦較緩慢，這一切降低市場對聯儲局於3月，甚至

...

撰文 : 溫灼培 恒生銀行首席市場策略員

欄名 : 外滙偵察站

相關文章

歐元料1.068有大支持
今日
歐元料1.068有大支持
英鎊料1.28美元阻力大
今日
英鎊料1.28美元阻力大
日圓趁低作長遠吸納
今日
日圓趁低作長遠吸納
澳元短綫或重返66美仙
今日
澳元短綫或重返66美仙
紐元維持63美仙目標
今日
紐元維持63美仙目標

你可能感興趣

歐元料1.068有大支持
今日 01:00
歐元料1.068有大支持
英鎊料1.28美元阻力大
今日 01:00
英鎊料1.28美元阻力大
日圓趁低作長遠吸納
今日 01:00
日圓趁低作長遠吸納

最新專欄文章

加元較大支持於1.362
今日
加元較大支持於1.362
紐元維持63美仙目標
今日
紐元維持63美仙目標
澳元短綫或重返66美仙
今日
澳元短綫或重返66美仙
日圓趁低作長遠吸納
今日
日圓趁低作長遠吸納
英鎊料1.28美元阻力大
今日
英鎊料1.28美元阻力大
經濟 美國 美元 通脹 英國 外滙 貨幣政策 GDP 減息 歐元

上一篇文章

探討AI股龍年投資方向

下一篇文章

加元較大支持於1.362