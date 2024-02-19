日圓歐元還可再跌多少 財金專欄 2024/02/19 分享： 分享： 美元料暫高位橫行，相信待聯儲局進入減息周期，才是美元下跌之時，惟現日圓及歐元，還有多少下跌空間，這值得思考。 美國最新公布經濟數字如就業不單強勁，通脹回落速度亦較緩慢，這一切降低市場對聯儲局於3月，甚至 ... 訂閱hket.com即送 1款新同樂賀年糕點詳情 登入 了解詳情 撰文 : 溫灼培 恒生銀行首席市場策略員 欄名 : 外滙偵察站 相關文章 歐元料1.068有大支持 今日 歐元料1.068有大支持 英鎊料1.28美元阻力大 今日 英鎊料1.28美元阻力大 日圓趁低作長遠吸納 今日 日圓趁低作長遠吸納 澳元短綫或重返66美仙 今日 澳元短綫或重返66美仙 紐元維持63美仙目標 今日 紐元維持63美仙目標 你可能感興趣 歐元料1.068有大支持 今日 01:00 歐元料1.068有大支持 英鎊料1.28美元阻力大 今日 01:00 英鎊料1.28美元阻力大 日圓趁低作長遠吸納 今日 01:00 日圓趁低作長遠吸納 最新專欄文章 加元較大支持於1.362 今日 加元較大支持於1.362 紐元維持63美仙目標 今日 紐元維持63美仙目標 澳元短綫或重返66美仙 今日 澳元短綫或重返66美仙 日圓趁低作長遠吸納 今日 日圓趁低作長遠吸納 英鎊料1.28美元阻力大 今日 英鎊料1.28美元阻力大 經濟 美國 美元 通脹 英國 外滙 貨幣政策 GDP 減息 歐元