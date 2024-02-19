日圓歐元還可再跌多少

美元料暫高位橫行，相信待聯儲局進入減息周期，才是美元下跌之時，惟現日圓及歐元，還有多少下跌空間，這值得思考。

美國最新公布經濟數字如就業不單強勁，通脹回落速度亦較緩慢，這一切降低市場對聯儲局於3月，甚至

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