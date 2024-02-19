中國巴菲特 段永平的生財之道

上一篇文章
提高公營房屋的幸福感
最近有人根據蘋果的持倉機構，搜索到一家機構 H&H International Investment , LLC，然後順藤摸瓜發現該機構的擁有者是雪球大v：大道無形我有型（段永平）。從中，我們看到了段永平的投資成績。
眾所周知，段永平的持倉集中在蘋果（AAPL.US）及茅台（600519.SH）。所以段永平評論最多的也是蘋果和茅台。例如：
巴菲特（Warren Buffett）旗下投資旗艦巴郡（BRK.US）上季減持蘋果公司1000萬股。去年賣騰訊 （00700） 買入蘋果的「中國巴菲特」段永平近日在社交平台表示，一般來說，巴菲特開始減持的公司是會繼續減持，但自己不會賣蘋果，但很樂意看到巴菲特減持一些或更多。
那麼，段永平投資表現如何？
以上數據來自於一家名叫H&H International Investment LLC的機構，最近提交給SEC的13F文件。
最後，順便提一下，段永平管理的基金的收益計提規則：
-
重要分析，登入詳閱。
★★新書登場★★
hket 35周年10大電子書系列之外滙篇《5綫轉向 精明換錢攻略》
★★新書預告★★
大浪淘金 AI入門手冊、中國經濟復甦之路及美國息口下半場 投資布局。如有興趣了解更多，請按此
...
撰文 : 陳建仁
欄名 : 大師盤算