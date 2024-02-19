中國巴菲特 段永平的生財之道

最近有人根據蘋果的持倉機構，搜索到一家機構 H&H International Investment , LLC，然後順藤摸瓜發現該機構的擁有者是雪球大v：大道無形我有型（段永平）。從中，我們看到了段永平的投資成績。

眾所周知，段永平的持倉集中在蘋果（AAPL.US）及茅台（600519.SH）。所以段永平評論最多的也是蘋果和茅台。例如：

巴菲特（Warren Buffett）旗下投資旗艦巴郡（BRK.US）上季減持蘋果公司1000萬股。去年賣騰訊 （00700） 買入蘋果的「中國巴菲特」段永平近日在社交平台表示，一般來說，巴菲特開始減持的公司是會繼續減持，但自己不會賣蘋果，但很樂意看到巴菲特減持一些或更多。

那麼，段永平投資表現如何？

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以上數據來自於一家名叫H&H International Investment LLC的機構，最近提交給SEC的13F文件。

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最後，順便提一下，段永平管理的基金的收益計提規則：

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