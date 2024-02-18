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曼聯陣容全球最貴 何以買不到成功？

國際 22:42 2024/02/18

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歐洲足協（UEFA）日前發表報告，指曼聯（Manchester United）2022至23年球季的球員身價總值高達14.2億歐元（約119.7億港元），成為史上陣容最昂貴的球會，打破2020年皇家馬德里（Real Madrid）的13.3億歐元（約112.1億港元）紀錄。

曼聯於新領隊坦夏（Erik ten Hag）領軍下，上季以這個全球最昂貴陣容贏得英格蘭聯賽盃（Carabao Cup），打破6年的錦標荒。惟他們於英格蘭超級聯賽（Premier League）只得季軍，落後冠軍的同市宿敵曼城（Manchester City）多達14分，在歐霸盃（Europa League）亦於8強止步。

這遑論曼城上季還贏得英格蘭足總盃（FA Cup）及歐洲聯賽冠軍盃（European Champions League），與1999年的曼聯睇齊，成為第二間完成三冠王霸業的英超球會。事實上，曼城正是目前第二昂貴的球會，球員身價總值12.9億歐元（約108.7億港元）。

歐洲足協這份報告只統計球員的轉會費，並不考慮薪金、獎金等其他財務數據，因此，報告可謂曼聯被批評管理不善，不時於轉會市場藥石亂投的最有力證據：錢用了最多，成績卻遠遠不及對手。

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撰文 : 嚴智勇

欄名 : 國金札記

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