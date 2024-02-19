港交所新董事陳健波：股市彈2成不是夢 財金專欄 2024/02/19 分享： 分享： 港交所主席史美倫任期4月結束，料由證監會前主席唐家成接棒。新任港交所董事陳健波則指出，港股現在低迷，但根據紀錄，股市在極低情況下，一年反彈20%不是夢！ 前證監主席唐家成 料掌港交所 69歲的唐家成接港掌 ... 訂閱hket.com即送 1款新同樂賀年糕點詳情 登入 了解詳情 撰文 : 傅流螢 欄名 : 有政戲 最新專欄文章 有政戲 - 聚焦生命健康 港府60億助8大設研發院 2024/02/16 聚焦生命健康 港府60億助8大設研發院 有政戲 - 17位世界球星簽名球衣 禮賓府展示？ 2024/02/15 17位世界球星簽名球衣 禮賓府展示？ 有政戲 - 預算案減派糖 財爺暗示消費券凍過水 2024/02/14 預算案減派糖 財爺暗示消費券凍過水 有政戲 - 中東主權基金斥4億 在港打造高球盛事 2024/02/08 中東主權基金斥4億 在港打造高球盛事 有政戲 - 美斯在港失場 球迷「回水」機會微 2024/02/07 美斯在港失場 球迷「回水」機會微 香港 港股 金融 史美倫 任志剛 陳健波 香港交易所（00388） 證監會 股票 銀行