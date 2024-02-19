港交所新董事陳健波：股市彈2成不是夢

港交所主席史美倫任期4月結束，料由證監會前主席唐家成接棒。新任港交所董事陳健波則指出，港股現在低迷，但根據紀錄，股市在極低情況下，一年反彈20%不是夢！

前證監主席唐家成 料掌港交所

69歲的唐家成接港掌

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