  • 21°C
香港時間 : 2024219日 (週一) 03:45
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 收息 加息 存款 業績 中美關係 AI 雲計算 消費 理財
趨勢

財金猛人追蹤
財金專欄
研究報告
趨勢分析

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

港交所新董事陳健波：股市彈2成不是夢

財金專欄 2024/02/19

分享：

分享：

港交所主席史美倫任期4月結束，料由證監會前主席唐家成接棒。新任港交所董事陳健波則指出，港股現在低迷，但根據紀錄，股市在極低情況下，一年反彈20%不是夢！

前證監主席唐家成 料掌港交所

69歲的唐家成接港掌

...

撰文 : 傅流螢

欄名 : 有政戲

最新專欄文章

有政戲 - 聚焦生命健康 港府60億助8大設研發院
2024/02/16
聚焦生命健康 港府60億助8大設研發院
有政戲 - 17位世界球星簽名球衣 禮賓府展示？
2024/02/15
17位世界球星簽名球衣 禮賓府展示？
有政戲 - 預算案減派糖 財爺暗示消費券凍過水
2024/02/14
預算案減派糖 財爺暗示消費券凍過水
有政戲 - 中東主權基金斥4億 在港打造高球盛事
2024/02/08
中東主權基金斥4億 在港打造高球盛事
有政戲 - 美斯在港失場 球迷「回水」機會微
2024/02/07
美斯在港失場 球迷「回水」機會微
香港 港股 金融 史美倫 任志剛 陳健波 香港交易所（00388） 證監會 股票 銀行

上一篇文章

當港樓市值大縮水

下一篇文章

探討AI股龍年投資方向