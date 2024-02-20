復星財富李曉翀：Sora大熱 微軟成最大既得利益者

農曆新年長假期結束，但AI界的驚喜陸續有來。

上禮拜五，ChatGPT母公司OpenAI公布首個文生視頻模型Sora。表面意思，即該款模型能根據文字指令即時生成短視頻，具體而言，Sora能夠從文本說明中生成長達60秒的視頻。Sora能夠提供具有多個角色，特定類型的動作和詳細的背景細節的場景。Sora還能在一個生成的視頻中創建多個鏡頭，體現人物和視覺風格。

筆者認為，Sora的誕生，雖然現時未完全公開，然而OpenAI坦言Sora目前仍存在局限性。例如情景的具體化、細節化等，即暫時難以準確地模擬複雜場景的物理屬性，玻璃破碎；也可能無法理解因果關係的具體實例等。根據公開資料顯示，Sora採用的技術路徑是基於Transformer架構的Diffusion模型。簡而言之，大方向依然是基於Diffusion擴散模型思路，加噪聲後去噪聲來生成圖片。同時借鑒了LLM的scaling經驗，將圖片變成一塊塊的patch（2020年vision Transformer首次引入），類似LLM的token，用Transformer架構處理。

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太理論可能沒趣，但筆者認為技術仍值得談談，接下來講下願景。毫無疑問，Sora的出現將短期內對視頻行業將產生巨大影響，落地場景不難理解，包括廣告、新聞及微電影等。

第一是成本，製作視頻的內容將以更低成本及更多元化出現，但同時有機會新增檢查成本，粗略估計，檢查成本遠低於製作成本。第二是創造新的細分行業，例如微電影高頻化從而變成高質量的社區。雖然暫時，仍以一分鐘視頻為主，不過，隨著時間推移，這種視頻的長度或有所延伸，造就社區的多元性不斷提高。



Sora之後的發展或許只是Open AI其中一個皇牌產品，但對於微軟（美：MSFT）來說，卻是不斷增加其SaaS產品訂閱價格的重要籌碼。就算沒有直接影響微軟的產品，對於Open AI來說，有望加速盈利對於微軟來說亦是利好，微軟與Open AI訂立的協議存在較大的利潤回籠，細節此處不敘，可見，微軟是最大既得利益者。



從技術面看，微軟近一季度呈MACD死叉鈍化，後市相信大概率仍是尋頂未完格局。



（筆者為證監會持牌人，沒有持有上述股票。）