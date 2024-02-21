景順解構人行只減5年期LPR動機

中國人民銀行（下稱「人行」）在2月20日宣布，下調5年期貸款市場報價利率（LPR）25點子（1點子=0.01厘），至3.95厘，1年期LPR則保持不變。這是人行自2023年夏天以來首次下調LPR，且超出我們預期的10點子至15點子。盡管1年期LPR保持不變，但5年期LPR下調幅度創歷史新高，說明人行正有選擇性地運用貨幣工具，尚未為刺激經濟而全面轉向廣泛的寬鬆政策。

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是次減息超出預期無疑向市場釋放出訊號，表明政策制定者正認真考慮為房地產提供更多支持。繼2023年一輪下調過後，當前5年期LPR已處於歷史低位，加上近期的各項舉措，包括為開發商提供更多融資，及為未竣工項目提供對接國有銀行貸款，有望為房地產市場奠定更堅實的基礎。

整體而言，是次減息，與政策制定者為提振投資者信心和市場情緒而採取的整體措施相輔相成，我認為......

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