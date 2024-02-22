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施羅德鑑百年數據 股市創新高沽貨反少賺9成

財金 01:03 2024/02/22

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美國股市在2023年12月中旬創下新高後，升勢未停，而截至2024年1月底，當地股市已較先前的高位上升近3%。不少投資者或會因可能出現的跌市而大為緊張。

在高息環境下，不少投資者亦在2023年轉持更多現金。在股市處於歷史高位之際，投資者或會對自己將資金配置到現金之上的這種想法，感到忐忑不安，但真的有必要忐忑嗎？

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參考我們對1926年以來的股市回報數據分析，結論毋庸置疑是沒有必要的。事實上，股市出現歷史高位的次數比你想像中更為頻密。自1926年1月以來的1,176個月份當中，股市有354個月創下新高，佔整體時間的30%。

平均而言，股市創下歷史新高後的12個月，投資回報可跑贏通脹10.3%，比其餘時間只跑贏8.6%更佳，兩年及三年的平均回報同樣略勝一籌（見圖一）

回報差異會隨年月累積

若在1926年1月投資100美元到美國股市，到了2023年底，該筆投資經通脹調整後的價值將會是85,008美元，相當於平均每年增長7.1%。

相對地，若每逢股市於上月創下新高後便轉持現金，並於其後非新高月份重返股市的話，該筆投資在2023年底的經通脹調整後價值僅為8,790美元（見圖二及表一），足足比一直貫徹股票投資少了90%！

此策略投資......

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資料來源：施羅德投資觀點（2024年2月）

施羅德對過去22個減息周期的投資回報率分析，詳見：【下一頁

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撰文 : Duncan Lamont 施羅德策略研究部主管

欄名 : 投資心德

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