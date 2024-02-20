美國樓市10大最具前景區2024

在龍年的新正頭，Bonnie祝各位讀者龍年大吉，萬事勝意。

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「萬事勝意」這句祝福語實在很有意思。就是所有事情的結果都比預期好，甚至喜出望外。在投資的世界中尤其如此，我們都希望投資的產品能帶來比預期更佳回報。

香港樓市仍處低迷。早前，位於紅磡的老牌私人屋苑黃埔花園有一個單位以約10,023港元的呎價成交，這個價格是近年來的低位。這個單位位於頂層，且電梯不能直達，需要步行一層樓梯才能到達，因此吸引力稍遜。此外，頂層單位一直有冬冷夏熱的缺點，還有天台滲水風險。

這間實用面積約830平方呎的三房單位最初的開價為950萬，後來減價至約855萬元才能成交，減幅約一成。盡管如此，原業主在持有該物業36年後轉手，獲利770萬元，賺取超過9倍利潤，可算是回報豐厚。

根據美國房地產公司Zillow指出，負擔能力是「推動房地產發展的最強大力量」。Zillow經濟研究公司的數據科學家普拉卡什（Anushna Prakash）說︰「當可負擔房價和強勁就業機會讓年輕人有機會買房，並開始積累資產時，房地產市場是最健康的。」

根據Zillow的數據，2024年美國房地產10大最具前景地區（Top 10 housing Markets of 2024）排行依次為︰

1.紐約水牛城

2.俄亥俄州辛辛那提

3.俄亥俄州哥倫布

4.印第安納州

5.印第安納波利斯

6.羅德島普羅維登斯

7.喬治亞州亞特蘭大

8.北卡夏洛特

9.俄亥俄州克利夫蘭

10.佛州奧蘭多和佛州坦帕

俄亥俄州房地產前景理想

在10個最熱房市的城市當中，位置俄亥俄州的城市佔3個，可想而知，該州的房地產發展前景理想。

Realtor.com的首席經濟學家黑爾（Danielle Hale）接受《今日美國》（USA Today）訪問時指出︰「到2024年，由於單戶住宅建設的小幅增長，以及大量在建的多戶住宅即將完工，不少家庭將有更多住房的選擇，其中絕大多數將是租賃住房。」這樣，不單美國的樓市上升，就連租務市場的需要亦會增加。

面對這些專家的分析，如果讀者們有意投資海外物業市場，可以多加留意俄亥俄州的發展前景，很大機會讓你的投資回報比預期更豐厚。

撰文：Capstone 72創辦人胡寶兒

編輯：葉麗雯

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