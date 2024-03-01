星展：恒生內房敞口憂慮降 惟另存2風險削目標價（持續更新）

收息股2024年受惠美國減息憧憬，雖然美國經濟數據持續偏好（點擊圖片放大），市場最新預期聯儲局要到6月才開始減息（惟機會僅52%，點擊圖片放大），但內地低息環境料持續，加上不少收息股本身業務漸見復甦。（點擊圖片放大），收息股2024年吸引力有增無減？瑞銀、高盛、花旗等券商有何最新看法？

專訪霸菱方偉昌 談港股由下而上策略【下一頁】

延伸閱讀：ING評人行不對稱減息受惠受累板塊（新增圖）

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有「新債王」之稱、DoubleLine Capital行政總裁岡拉克（Jeffrey Gundlach），對美國聯儲局2024年減息會分析，詳見：【下一頁】

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3月1日：

【14：30】屬港人熱門收息股之一的香港銀行股，近兩年也受累內房債務危機，惟藍籌港銀股恒生銀行 （00011） 獲星展最新發表的研究報告表示，對恒生內地商業房地產敞口和資產質素憂慮減小，並維持其「持有」的投資評級。

不過，星展估計，美國聯儲局將在下半年進入減息周期，相信恒生下半年淨息差（NIM）面對更大的收窄壓力，加上......

【12：15】金管局在2月28日放寬逆周期措施，摩根士丹利就此發表研究報告指，降低部分樓按要求或會推動需求改善，對銀行輕微正面，但現時樓按定價仍然相對緊張，銀行亦需顧及信貸風險評估，因此相關措施對銀行的貸款增長及盈利能力的有利影響，料2025年始浮現。

摩根士丹利對國際銀行如滙豐控股 （00005） 及......

【01：00】本報專欄「計數揀股」點評另類老牌收息股鴻興印刷 （00450） ，分析詳見：【下一頁】

2月29日：

【19：00】霸菱中港股票投資總監方偉昌點評高息中特估股份，分析詳見：【下一頁】

【18：30】港府新一份財政預算案宣布全面放寬樓市需求管理措施，交銀國際就此發表研究報告預期，為香港房地產市場帶來正面影響。交銀國際補充，金管局同時宣布調整自用住宅物業及非住宅物業按揭成數，並暫停實施物業按揭貸款假設利率上升2厘的壓力測試要求，預期有助提升買家房貸負擔能力約4%至5%。

交銀國際預計新措施有效刺激買家情緒，釋放被壓抑的需求，預料樓價將企穩，而未來兩至三個月市場成交量按年上升30%至50%。交銀國際更將2024年樓價預測從之前的......

【17：00】瑞銀最新發表的研究報告指，港府新一份財政預算案對市場帶來正面驚喜，當中完全取消住宅印花稅符合該行預期，同時意外宣布更多流動性措施以支持發展商，或可為高槓桿發展商提供流動性支持，從而部分緩解新盤銷售壓力。

根據最新政策，瑞銀將2024年香港住宅樓價預測，由原來的下跌5%至10%，上調至只下跌約5%；如住宅租金進一步回升，預期住宅市場情緒將在下半年有所改善。

股份方面，在發展商之中，瑞銀看好信和置業 （00083） ，因其淨現金狀況強勁；亦看好......

【14：45】香港地產及收租股為熱門收息股之一，其增加每股派息能力與香港物業市場前景關係密切，市場對港府全面「撤辣」後的住宅市場分析，詳見：【下一頁】

【12：00】興業證券全球首席策略分析師張憶東對收息股最新分析，詳見：【下一頁】

【11：15】港府放寬印花稅及樓按要求，滙豐環球研究就此發表研究報告指，相信相關措施可以支持樓市表現。滙豐環研相信，政府撤辣及放寬樓按要求對發展商屬正面訊息，將會改善其銷售前景，特別是中高檔的項目，因為之前的辣招打擊了非本地買家及多單位業主的購買需求，惟地產股仍具不利因素，例如利潤率受壓及可能削減派息，相信地產股要待減息周期開始，以及盈利展望下調結束，才會出現明顯的重估。

在未售新盤的數量眾多及樓按環境下，滙豐環研並不預期本港住宅樓價有V形反彈，樓價仍然受壓，估計......

【01：00】本報專欄名家林瑞芬點評冷門收息股華能國際 （00902） ，分析詳見：【下一頁】

2月28日：

【18：15】港府新一年度預算案內全面撤銷辣招，富瑞就此發表的最新研究報告認為，此舉重新引入海外需求，可能會支持該行的非共識觀點，即市場過度看淡香港房價。惟富瑞認為，香港樓價可能在2024年上半年出現中個位數的調整，待下半年才温和回升。

富瑞表示，放寬房地產措施早於其預期，而此舉將使香港住宅市場從原先主要面向本地自住買家，變為向更廣泛的潛在買家開放，而由於終端用戶需求強勁，市場對香港樓價（今年再下跌10%至-15%）的一致看法過於悲觀。不過，富瑞仍預計......

【16：15】港人熱門收息股滙豐控股 （00005） 2023年業績遜預期，星展就此發表最新報告指，滙豐核心盈利大致符合預期，並維持2024及2025年股息率穩健，而其遜預期原因是其對交通銀行 （03328） 意外出現減值損失30億美元，並重申滙豐的投資評級為「買入」，目標價更由71.7元上調至74.6元，認為其為減息周期中屬股息回報穩固的股份。

星展預期，美國聯邦基金利率將於2024下半年開始下行周期，料對滙豐等香港銀行今、明兩年淨息差（NIM）將面臨下行壓力。同時，星展也預料當利率降低時......

延伸閱讀：【財政預算案】仲量聯行曾煥平：樓市受3因素困擾 「撤辣」只緩樓市跌勢

【14：30】香港地產及收租股為熱門收息股之一，其增加每股派息能力與香港物業市場前景關係密切，國際物業顧問機構仲量聯行對香港寫字樓市場的最新看法，詳見：【下一頁】

【13：00】燃氣股除了中華煤氣 （00003） 之外，其餘為較冷門的收息股，摩根大通就此板塊發表研究報告指，亞洲區內液化天然氣（LNG）價格自2022年中的高位累計下跌逾80%，相信旗下覆蓋的燃氣商利潤率及銷量都有上升空間，因可以採購更廉價的現貨LNG，對提升工業用氣需求有利。

摩通更估計，若LNG現貨價格自次季起達到每立方厘米2至2.5元人民幣，則在國內部分省份LNG將較管道天然氣更具價格競爭力，考慮到華潤燃氣 （01193） 對LNG價格下降敏感度最高，將其列為行業首選，並納入積極催化劑觀察名單，維持其「增持」的投資評級，預期潤燃即將公布的業績及經營指引可能超出市場預期。

摩通亦看好中華煤氣、新奧能源 （02688） 及......

【01：00】本報專欄名家林瑞芬點評熱門收息股中電控股 （00002） ，分析詳見：【下一頁】

2月27日：

【18：30】中電控股 （00002） 昨日中午公布截至2023年底止全年純利按年大增6.2倍至逾66.5億元，縱使不計入公平價值變動前，集團營運盈利仍按年增33.2%至101.3億元，表現優於市場預期。由中電公布業績後，至本文截稿前止，暫有4間券商給予中電最新投資評級及目標價（點擊圖片放大），當中花旗同時調升中電投資評級及目標價。

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4間券商給予中電最新目標價的平均值約72.75元，較中電今日收市價66.65元高出約9.2%。

【17：45】港人熱門收息股中電 （00002） 獲瑞銀最新發表報告將目標價由70元上調至74元，並重申其「買入」的投資評級。

瑞銀表示，中電2023年營運盈利在剔除一次性項目（主要是澳洲客戶業務商譽減值59億元）後，達101億元，按年增長33%，與公司早前發盈警的預測基本一致，並超過該行對中電全年預測的91億元水平，當中主要受惠於澳洲業務虧損收窄至1.82億元，復甦進度好過瑞銀預期的虧損11億元。

瑞銀續指出......

【16：15】香港地產及收租股為熱門收息股之一，市場觀望明天《財政預算案》會否有「減辣」，滙豐環球研究對此的分析及相關受惠股推介，詳見：【下一頁】

延伸閱讀：比憧憬減辣更重要的2項數據

【15：30】美國利率走向影響收息股吸引力，英國逾100年歷史資產管理公司施羅德對美國利率最新展望，以及最新資產配置建議，詳見：【下一頁】

【13：15】港人熱門收息股渣打集團 （02888） 在上周五公布的2023年業績略有驚喜，並在日前獲摩根士丹利發表最新報告將其目標價由89.4元上調至93.3元，投資評級維持「增持」，並認為渣打對2026年的展望超預期。

摩根士丹利下調......

【10：45】傳統收息藍籌股長和 （00001） 獲瑞銀發表最新研究報告，維持其投資評級為「中性」，惟將其目標價下調約3%至45.3元。

瑞銀預計，長和2023年純利按國際會計準則第16號（IFRS 16）後，按年跌35%至239億元，而全年每股派息按年降約12%至2.58元，。瑞銀又預計，長和2023年下半年利潤將較上半年改善，這主要是受惠於更有利的外滙走勢、電訊業務利潤率改善及零售業持續改善，惟由於同期......

【08：45】傳統收租股希慎 （00014） 2023年全年業績略遜預期，每股派息也減少至1.08元，惟美銀最新發表報告指，希慎2023年派息比率相當於61%，而其管理層重申未來派息穩定增長，美銀相信希慎的盈利已見底，預料其今年零售收入增長6%，抵銷寫字樓租金跌幅。

美銀報告續指出......

【01：00】本報專欄名家林瑞芬點評熱門收息股渣打集團 （02888） ，分析詳見：【下一頁】

2月26日：

【13：00】屬港人熱門收息股之一的電訊盈科 （00008） ，獲摩根大通發表最新研究報告指略微上調其目標價約2%，從4.3元升至4.4元，以反映旗下香港電訊 （06823） 最新的股息預測，以及較低的無風險利率假設，並維持電訊盈科的投資評級為「增持」。

摩通表示，電訊盈科2023年下半年業績好壞參半，由於其媒體業務利潤改善，加上電訊業務穩健，公司盈利自2021年下半年以來首次出現好轉，但由於旗下......

【06：00】本報專欄名家曾廣標點評另類收息股中遠海控 （01919） ，分析詳見：【下一頁】

【01：00】隨着美國經濟硬着陸風險大降，加上地緣政治風險升温，令國際油價自去年12月漸見緩升。業務以石油產業上游為主、下游為副的藍籌石油股中石油 （00857） ，縱使近期股價急升（點擊圖片放大），但以上周收市價6.26元計，股價相對券商平均目標價，以及過往估值紀錄，均有上升空間。

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更多關於中石油的分析，詳見：【業務前景】【估值分析】

2月25日：

【15：00】熱門收息股之一的渣打集團 （02888） ，上周五中午公布2023年稅前純利多賺18.8%，但更令市場驚喜的是目標3年向股東回饋50億美元。就此，高盛發表研究報告，維持渣打「買入」的投資評級，並將其目標價上調近5%至86元。

高盛報告指，渣打第四季核心除税前基本溢利10億美元，比高盛預期高出7%，因渣打嚴格的成本控制和低於預期的減值費用，抵銷收入疲弱的負面影響。此外，高盛又指......

2月24日：

【07：30】本報專欄「重磅分析」點評「三桶油」估值 ，分析詳見：【下一頁】

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【06：00】本報專欄名家林瑞芬點評另類收息股昆侖能源 （00135） ，分析詳見：【下一頁】

【01：00】本報專欄「收息鐵算」點評熱門收息股香港電訊 （06823） ，分析詳見：【下一頁】

2月23日：

【18：30】希慎 （00014） 昨日中午公布2023年全年業績，期內基本溢利按年跌14%至18.3億元，全年每股派息也按年大減25%至1.08元，令市場失望。就此，滙豐環球研究發表報告指，希慎去年業績一如預期疲弱，而最大失望是每股派息削減25%，並將其投資評級由「買入」下調至「持有」，目標價由17.8元下調至13.7元，最新每股資產淨值估算由55.7元下調至51元，目標價折讓由68%調整至73%。

滙豐環研表示，希慎商場租務前景正在改善，但......

【13：30】熱門收息股之一的香港電訊 （06823） ，昨日公布業績增加派息。就此，摩根大通發表研究報告指，香港電訊2023年下半年業績表現穩健，期內漫遊業務持續復甦，加上嚴格控制資本開支及營運資金水平向好，有助於抵銷去年下半年利息支出激增超過60%的影響，並將每基金單位派息增長3%。

摩通續指出，在利息支出達到高位的情況下，香港電訊仍能增加派息，同時寬頻市場競爭緩和或帶來收費上調空間，因此相信該公司是防守性最佳本地電訊股，將其列為行業首選，並將其投資評級由「中性」上調至「增持」，目標價亦從9.5元上調至11元。

於本港電訊業中，摩通的選股喜愛次序依次為香港電訊、電訊盈科 （00008） ......

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【06：00】本報專欄「中字股實力談」點評另類收息股中國銀河 （06881） ，分析詳見：【下一頁】

【01：00】本報專欄「計數揀股」點評另類收息股周大福 （01929） ，分析詳見：【下一頁】

2月22日：

【17：00】恒生銀行 （00011） 2023年全年業績為市場帶來驚喜，部分券商上調恒生目標價甚至投資評級（點擊圖片放大）。至截稿前止，綜合7間券商給予恒生的最新目標價，平均值約99.24元，較恒生今日收市價91元高出約9.1%。

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更多關於2月第四周「收息股追蹤」，詳見：【下一頁】

藍籌相關券商看法，詳見：【中電控股】【領展】【華潤電力】【中國移動】【平保與國壽】

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