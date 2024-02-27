美銀：料希慎零售收入可抵寫字樓租金跌幅（持續更新）

美國經濟數據持續偏好（點擊圖片放大），市場最新預期是聯儲局要到6月才開始減息（惟機會僅52%，點擊圖片放大），並且到9月至有望作出第二次減息。換言之，2024年內，美國減息次數大約只有2至3次。中國方面，利率料續處低水平（點擊圖片放大），在上述利率環境下，一眾收息股如香港地產及收租股、銀行股，或是內銀股、中資電訊股等有何影響？瑞銀、高盛、花旗等券商有何最新看法？

專訪霸菱方偉昌 談港股由下而上策略【下一頁】

延伸閱讀：ING評人行不對稱減息受惠受累板塊（新增圖）

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有「新債王」之稱、DoubleLine Capital行政總裁岡拉克（Jeffrey Gundlach），對美國聯儲局2024年減息會分析，詳見：【下一頁】

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2月27日：

【08：45】傳統收租股希慎 （00014） 2023年全年業績略遜預期，每股派息也減少至1.08元，惟美銀最新發表報告指，希慎2023年派息比率相當於61%，而其管理層重申未來派息穩定增長，美銀相信希慎的盈利已見底，預料其今年零售收入增長6%，抵銷寫字樓租金跌幅。

美銀報告續指出......

【01：00】本報專欄名家林瑞芬點評熱門收息股渣打集團 （02888） ，分析詳見：【下一頁】

2月26日：

【13：00】屬港人熱門收息股之一的電訊盈科 （00008） ，獲摩根大通發表最新研究報告指略微上調其目標價約2%，從4.3元升至4.4元，以反映旗下香港電訊 （06823） 最新的股息預測，以及較低的無風險利率假設，並維持電訊盈科的投資評級為「增持」。

摩通表示，電訊盈科2023年下半年業績好壞參半，由於其媒體業務利潤改善，加上電訊業務穩健，公司盈利自2021年下半年以來首次出現好轉，但由於旗下......

【06：00】本報專欄名家曾廣標點評另類收息股中遠海控 （01919） ，分析詳見：【下一頁】

【01：00】隨着美國經濟硬着陸風險大降，加上地緣政治風險升温，令國際油價自去年12月漸見緩升。業務以石油產業上游為主、下游為副的藍籌石油股中石油 （00857） ，縱使近期股價急升（點擊圖片放大），但以上周收市價6.26元計，股價相對券商平均目標價，以及過往估值紀錄，均有上升空間。

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更多關於中石油的分析，詳見：【業務前景】【估值分析】

2月25日：

【15：00】熱門收息股之一的渣打集團 （02888） ，上周五中午公布2023年稅前純利多賺18.8%，但更令市場驚喜的是目標3年向股東回饋50億美元。就此，高盛發表研究報告，維持渣打「買入」的投資評級，並將其目標價上調近5%至86元。

高盛報告指，渣打第四季核心除税前基本溢利10億美元，比高盛預期高出7%，因渣打嚴格的成本控制和低於預期的減值費用，抵銷收入疲弱的負面影響。此外，高盛又指......

2月24日：

【07：30】本報專欄「重磅分析」點評「三桶油」估值 ，分析詳見：【下一頁】

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【06：00】本報專欄名家林瑞芬點評另類收息股昆侖能源 （00135） ，分析詳見：【下一頁】

【01：00】本報專欄「收息鐵算」點評熱門收息股香港電訊 （06823） ，分析詳見：【下一頁】

2月23日：

【18：30】希慎 （00014） 昨日中午公布2023年全年業績，期內基本溢利按年跌14%至18.3億元，全年每股派息也按年大減25%至1.08元，令市場失望。就此，滙豐環球研究發表報告指，希慎去年業績一如預期疲弱，而最大失望是每股派息削減25%，並將其投資評級由「買入」下調至「持有」，目標價由17.8元下調至13.7元，最新每股資產淨值估算由55.7元下調至51元，目標價折讓由68%調整至73%。

滙豐環研表示，希慎商場租務前景正在改善，但......

【13：30】熱門收息股之一的香港電訊 （06823） ，昨日公布業績增加派息。就此，摩根大通發表研究報告指，香港電訊2023年下半年業績表現穩健，期內漫遊業務持續復甦，加上嚴格控制資本開支及營運資金水平向好，有助於抵銷去年下半年利息支出激增超過60%的影響，並將每基金單位派息增長3%。

摩通續指出，在利息支出達到高位的情況下，香港電訊仍能增加派息，同時寬頻市場競爭緩和或帶來收費上調空間，因此相信該公司是防守性最佳本地電訊股，將其列為行業首選，並將其投資評級由「中性」上調至「增持」，目標價亦從9.5元上調至11元。

於本港電訊業中，摩通的選股喜愛次序依次為香港電訊、電訊盈科 （00008） ......

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【06：00】本報專欄「中字股實力談」點評另類收息股中國銀河 （06881） ，分析詳見：【下一頁】

【01：00】本報專欄「計數揀股」點評另類收息股周大福 （01929） ，分析詳見：【下一頁】

2月22日：

【17：00】恒生銀行 （00011） 2023年全年業績為市場帶來驚喜，部分券商上調恒生目標價甚至投資評級（點擊圖片放大）。至截稿前止，綜合7間券商給予恒生的最新目標價，平均值約99.24元，較恒生今日收市價91元高出約9.1%。

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更多關於2月第四周「收息股追蹤」，詳見：【下一頁】

藍籌相關券商看法，詳見：【中電控股】【領展】【華潤電力】【中國移動】【平保與國壽】

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