全球經濟體格局重塑 投資關鍵

日本跌出「全球三大經濟體」，按GDP計第三名位置被德國超越，緊隨其後的是印度。2023年底，日本經濟意外陷入衰退，引發市場猜測日本央行2024年有機會結束長達十年的超寬鬆貨幣政策。到底日本經濟前景如何？作為歐洲市場代表，德國能否坐穩「第三大經濟體」之位？未來會否有其他潛力市場超前？

▼ 點擊圖片放大

日本失去世界第三大經濟體的頭銜並非一蹴可幾。事實上，日本GDP多年來持續縮減，從2012年的6.3萬億美元減少至2023年的4.2萬億美元，主要是日圓對美元滙率走弱。加上作為日本最大的出口國，中國內部經濟復甦問題仍未解決，導致日本出口需求疲軟。

StashAway分析師認為，考慮到中國市場需求下降以及日本國內因高通脹導致的消費情緒低迷，預計本季日本經濟將再次收縮。由此可見，如日本希望重奪全球第三大經濟體的地位，日圓表現需要大幅走強。市場早前預期日本央行有機會年內實現自2007年來的首次加息或調整貨幣政策，結束長達數十年的通貨緊縮。

德國第三之位 未算穩坐

德國雖超越日本，但並不意味能「穩坐」第三名。回顧2023年，歐洲經濟面臨多重增長阻力。能源價格急升導致通脹率居高不下，迫使歐洲央行加息。而全球經濟放緩對歐洲工業市場產生重大衝擊，光是德國工業生產水平於2023年12月就按月下跌16%，甚至比疫情前低10%。因此，StashAway經濟分析師曾經警告，2024年歐洲有高達65%的機會陷入經濟衰退。更重要的是，無論是德國或日本，同樣面臨人口老化及勞動力減少問題，為全國行業帶來沉重壓力。

印度在後狂追

印度於全球經濟體排名第五位，但勞動力人口卻龐大、年輕且持續增長，隨着國家收入增加，中產階級迅速崛起，為印度經濟成長奠下根基，令其於新興市場脫穎而出。

截至2023年，印度人口不僅略有增長，甚至超過了中國，StashAway經濟分析師認為，正是印度年輕的人口成為超越德國經濟的主要動力之一。根據S&P評級報告，印度於本財政年度的經濟增長率有望達6.4%，預期未來3年內成增長最快的經濟體之一，於2030年躋身成為全球第三大經濟體；相較之下，中國的經濟增長預期會從5.4%放緩至4.6%。

建多元投資組合 緊貼經濟體趨勢

在新一輪經濟領先地位競賽中，排名變動，是市場及經濟的本質。這方面，印度的經濟前景尤其引人注目，原因是其人口紅利及經濟結構轉型極具潛力，其中不斷增長的中產階級將為經濟注入新活力，為投資者及企業提供廣泛機會。

StashAway經濟分析師建議如有意追蹤經濟體排名或關注有潛力的國家，與其只選擇其中一個進行投資，不如將賭注押於所有具有潛力的國家上，透過多元化的投資組合覆蓋全球潛力市場，跟上整個世界發展步伐，更好地把握機會，減少風險同時受惠於全球經濟趨勢。

撰文：智能投資平台StashAway集團投資總監梁穎瑩

編輯：葉麗雯

★★電子書系列★★

hket訂戶可無限暢閱 電子書書架 所有書籍

還沒成為hket訂戶？現有訂閱優惠及活動，請<按此>