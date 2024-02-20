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運價大幅上漲 中遠海能買入

財金專欄 2024/02/20

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中遠海能（01138）2023年盈利最多增長167%至39億元（人民幣．下同），隨着行業景氣上升，公司未來盈利可繼續高增長勢頭，股價技術指標更發出買入訊號。

中遠海能透露2023年盈利31億元至39億元

...

撰文 : 余少文

欄名 : 中字股實力談

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