運價大幅上漲 中遠海能買入 財金專欄 2024/02/20 分享： 分享： 中遠海能（01138）2023年盈利最多增長167%至39億元（人民幣．下同），隨着行業景氣上升，公司未來盈利可繼續高增長勢頭，股價技術指標更發出買入訊號。 中遠海能透露2023年盈利31億元至39億元 ... 訂閱hket.com即送 6款海皇粥店自家製包裝粥詳情 登入 了解詳情 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 港股與「雨水」（第四版） 2024/02/19 港股與「雨水」（第四版） 中字股實力談 - A股倘紅盤 港股未必跟 2024/02/17 A股倘紅盤 港股未必跟 中字股實力談 - 港股「人日」破關 恒指168不是夢（第三版） 2024/02/16 港股「人日」破關 恒指168不是夢（第三版） 中字股實力談 - 汽車+新手機 小米催化劑 2024/02/16 汽車+新手機 小米催化劑 中字股實力談 - 【龍年運道】港股萬六慶人日（第三版） 2024/02/15 【龍年運道】港股萬六慶人日（第三版） 每股盈利 每股派息 市盈率 盈喜 石油 中國海洋石油（00883） 中遠海能（01138） 招商輪船（滬：601872） 人民幣 天氣