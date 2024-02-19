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納瓦爾尼死於獄中 普京須負全責？

國際 22:36 2024/02/19

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俄羅斯反對派領袖納瓦爾尼（Alexei Navalny）上周於獄中身亡，終年47歲。西方對這位勇於批評俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）的民主鬥士身亡，當然咬牙切齒，狠批普京需要負上責任。

...

撰文 : 嚴智勇

欄名 : 國金札記

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