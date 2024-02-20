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星巨資搶Taylor Swift演唱會 港可以嗎？

財金專欄 2024/02/20

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港澳先後爭取美國天后Taylor Swift來開演唱會，最終被「勁敵」新加坡搶走，謎底終於揭開，原來新加坡出動銀彈攻勢，以逾億港元補貼其6場演唱會，香港可如此闊綽搶巨星嗎？

民建聯立法會議員梁熙早前透露

...

撰文 : 傅流螢

欄名 : 有政戲

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