星巨資搶Taylor Swift演唱會 港可以嗎？ 財金專欄 2024/02/20 分享： 分享： 港澳先後爭取美國天后Taylor Swift來開演唱會，最終被「勁敵」新加坡搶走，謎底終於揭開，原來新加坡出動銀彈攻勢，以逾億港元補貼其6場演唱會，香港可如此闊綽搶巨星嗎？ 民建聯立法會議員梁熙早前透露 ... 訂閱hket.com即送 6款海皇粥店自家製包裝粥詳情 登入 了解詳情 撰文 : 傅流螢 欄名 : 有政戲 最新專欄文章 有政戲 - 港交所新董事陳健波：股市彈2成不是夢 2024/02/19 港交所新董事陳健波：股市彈2成不是夢 有政戲 - 聚焦生命健康 港府60億助8大設研發院 2024/02/16 聚焦生命健康 港府60億助8大設研發院 有政戲 - 17位世界球星簽名球衣 禮賓府展示？ 2024/02/15 17位世界球星簽名球衣 禮賓府展示？ 有政戲 - 預算案減派糖 財爺暗示消費券凍過水 2024/02/14 預算案減派糖 財爺暗示消費券凍過水 有政戲 - 中東主權基金斥4億 在港打造高球盛事 2024/02/08 中東主權基金斥4億 在港打造高球盛事 香港 美國 立法會 新加坡 演唱會 泰國 東南亞 演唱會 悉尼 墨爾本