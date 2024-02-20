北向資金續流出 中金分析資金流向

自2023年8月以來，北向資金持續流出引發廣泛關注，也成為加大中資股市場波動的原因之一。如果觀察反映外資行為更準確的EPFR主動資金，其持續流出的時間更是已接近一年之久（2023年3月開始）。至於，外資流向近期如何改變？

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中金指出，考慮到不同類型外資的行為和影響因素存在較大差異，將所有外資籠統的混為一談去分析不僅無法把握本質，還很容易造成誤判，這在2023年已反覆多次出現。因此，有必要對外資做一個畫像，以區分不同類型外資。根據中金的分析框架，將外資分為三種主要類別，分別為交易型、政府型與價值型。

根據人行截至2023年6月底的統計，境外投資者持有境內股票約3.3萬億元（人民幣，下同），考慮到過去半年資金面的變化，當前規模應更小，但可能偏差不至很大（北向資金7月以來淨流出1,350億元）。其中交易型資金約佔5%（含對沖基金、個人或理財顧問等非長期持有資金），政府型資金約佔10%至20%（主權、退休或捐贈基金），價值型資金約佔60至80%（如共同基金等長期持有資金）。

這三類中，交易型資金佔比少且快進快出，政府型資金受非基本面因素影響大，都無法成為分析外資的抓手。剩下的價值型資金中，25%為被動資金自動追蹤指數，無需專門分析，75%為主動資金（參考MSCI統計的資產規模）。因此，佔整體比例一半（60%x75%，約1.5兆元）的主動價值型外資就是我們重點關注的分析抓手。

從歷史經驗來看，由於主動價值型外資持有時間周期長且受基本面影響大，因此天然是市場和基本面的同步甚至滯後指標，這也是為什麼預期外資可以率先流入而推動市場的邏輯並不奏效的原因。

如果外資對中國配置比例降低，那麼流向哪裏？這也是另一個投資人普遍關心的問題。除了資金流向外，各類基金的超低配情況可以更好的揭示這項變化。綜合對比後，中金發現，全球以及全球除美國基金目前雖然對日本市場仍低配，但低配比例過去兩年來已明顯降低，同時印度、印尼、巴西、墨西哥的配置比例也有不同程度的提升......更多內容，訂戶請登入。

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