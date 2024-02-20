OpenAI新視頻模型 任澤平揭Sora「一個人」搞掂短視頻

近日，美國開放人工智能研究中心OpenAI發布首個視頻生成模型「Sora」。該模型通過接收文本指令，即可生成長達60秒的短視頻，其中包含高度詳細的場景、複雜的攝影機運動以及具有生動情感的多個角色。這一模型的誕生令國內媒體感慨「現實不存在了」，「AI革命正式來臨」，「AI界的里程碑」。

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國內著名經濟學家任澤平稱，

「Sora之所以是AI里程碑，是因為它再一次突破了AIGC（編按：利用人工智能技術生成內容）用AI驅動內容創作的上限。」

美國知名科技博主解析Sora時亦表示，不細看根本沒破綻，影視行業事業警報已拉響。他認為，

「有一件事值得注意，因為它（Sora）已經到了如此高的水平，它可以騙過那些不看AI生成視頻的人，并把它當成是真的。在美國的選舉年，這顯然是非常不妙的。但它對於某些素材處理來説是完美的，例如各種各樣的演示文稿、廣告、幻燈片，以及所有需要特定素材型視頻的場景，這些由AI生成的視頻已經足夠好了，可以100%完成這一目標。」

Sora技術上如何運作？

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根據報告顯示，Sora主要通過三個步驟實現視頻訓練。

首先是視頻壓縮網絡，將視頻或圖片降維成一個緊湊、高效的形式。

其次是時空補丁提取，將視圖信息分解成一個個更小的單元，每個單元都含有視圖中一部分的空間和時間信息，便於Sora在之後的步驟中能進行針對性處理。

最後是視頻生成，輸入文本或圖片進行解碼加碼，由Transformer模型（即ChatGPT基礎轉換器）決定如何將這些單元轉換或組合，從而將文本和圖片提示中的內容形成完整的視頻。

任澤平表示，Sora在時長和分辨率上大幅超越先前模型，並且具備較強的文本理解深度和細節生成能力。在視頻生成中可以較好地模擬一個虛擬世界的物理規律，更好的理解物理世界，從而產生真實的鏡頭感。

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從OpenAI官方展示的視頻中可看到，Sora做到了完全細緻細節的描述，甚至到皮膚細節描繪，且對於光影反射運動方式、鏡頭移動等細節處理都具備真實感。

但是，任澤平指出，Sora相當於語言類模型的ChatGPT3.5，是業內重大突破，處於非常領先水平，還是有其本身的侷限性......更多內容，訂戶請登入。

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