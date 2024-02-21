ING評人行不對稱減息受惠受累板塊（新增圖）

中國人民銀行（下稱「人行」）在2月20日宣布，下調5年期以上的貸款市場報價利率（LPR），減幅大過市場預期，料是次減息或針對房地產市場復甦。

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人行如預期般將1年期LPR維持在3.45厘不變，與過去周末有關中期借貸便利（MLF）的決策不變保持一致。ING相信，這一關鍵政策利率很可能會在2月的決策中持平，鑒於未來幾個月可能會推出更廣泛的政策支持，當局需要保留一些政策工具。

在人民幣貶值和不利的利率差壓力下，ING認為：

人行在全球央行轉向減息之前，操作空間有限。

然而，人行出乎意料地將5年期以上的LPR下調25個基點（1個基點=0.01厘）至3.95厘。雖然以往曾出現不對稱減息，但通常是削減1年期利率，而維持5年期利率不變。主要目的是維持銀行的淨利差，因為5年期LPR會用作按揭貸款的參考利率。今次決定是自2019年LPR實施以來，人民銀行首次在下調5年期LPR的同時而維持1年期LPR不變。此次下調25個基點，也是有紀錄以來5年期LPR的最大降幅。

是次減息為內銀利潤率添壓

下調5年期LPR有機會是針對房地產市場復甦，通過降低房貸利率提高買房者購買能力。然而，截至2023年第三季，銀行的凈利差已達歷史新低......

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【文章初版刊於2024年2月21日13：41，圖表後補】

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