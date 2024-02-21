券商評人行LPR下調的深意：匠心獨具

人民銀行2月20日不對稱下調貸款市場報價利率（Loan Prime Rate，簡稱LPR）。人行將五年期以上LPR下調25基點，由4.2厘下調至3.95厘，是五年期以上LPR的單次史上最大降幅。至於一年期LPR則維持在3.45厘不變。

東吳證券首席宏觀分析師陶川形容是次央行操作「匠心獨具」，在穩滙率與穩經濟的選擇題中，央行給了「降」心獨具的答案：一是「救急」地產，釋放積極的貨幣政策訊號 ；二是「革新」思路，在滙率壓力下重實體經濟與政策彈性。

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陶川解釋LPR，利率調降是「當務之急」，乃因年初地產銷售平淡。四個一綫城市1月商品房成交量較上月持續回落，加之中國恒大 （03333） 清盤事件等房企風險持續擾動市場情緒，政策托底地產在今年初就顯示出緊迫性。本次5年期LPR降幅超預期，意在促使樓市量價盡快企穩，也釋放出地產政策後續出台的訊號。

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至於今次央行下調LPR卻不降中期借貸便利（Medium-term Lending Facility，簡稱MLF），陶川指出這意味著人民幣滙率壓力仍有約束。1月24日人民銀行行長潘功勝在發布會中提及「市場普遍預期美聯儲貨幣政策的轉向，客觀上也有利於我們擴大貨幣政策的操作空間」，側面印證了穩滙率對於降息的限制。觀察2023年6月及2022年8月的MLF降息時點均在美債利率階段性回落或穩定時。而現今市場預期聯準會降息窗口推遲，「政策利率」屬性偏弱的LPR利率適合率先調降。

銀行息差不必過於擔憂，因為降準與存款降息已作鋪墊。 一是根據歷史經驗，2019年9月至今四次LPR單獨調降前後均有降準為銀行成本作緩衝；二是去年LPR降幅小於MLF，且有三次存款利率調降，為本次LPR單獨下調 保留了銀行息差空間。

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央行政策思路變化

陶川指出，從本次突破「範式」的降息，可窺見金融工作會議後央行政策思路變化：

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