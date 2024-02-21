摩根士丹利速讀春節旅遊好數據

內地旅客春節期間消費意慾良好，為中國2024年消費市場復甦打下強心針。摩根士丹利指出，農曆新年期間的消費者情緒略好於市場憂慮，對旅行和戶外活動的需求增加，國內和出境交通都很強勁，惟日均旅客消費銷較弱。與此同時，海南離岸免稅市場的銷售額創下了歷史新高，交通流量增強，但消費較弱。

▼ 點擊圖片放大 +2

以下是各個細分領域的數據表現：

國內旅行（8天，2月10日至17日）：根據文旅部，國內旅客數量按年增長34.3%至4.74億人，比2019年高19%；旅遊收入按年增長47.3%至6,330億元（人民幣‧下同），比2019年高7.7%。兩者都優於2023年國慶節假期的趨勢。每位旅客的隱含消費為1,335元，按年下降4.3%，與2019年水平的差距擴大到-9.5%。

出境旅行（8天，2月10日至17日）：根據國家移民管理局，農曆新年期間每日入境和出境旅客的平均數量達到169萬人，比2023年農曆新年增長280%，並恢復到2019年農曆新年水平的近90%。中國人對短途目的地的訪問也很強，例如訪港人次接近2018年的水平，訪澳人次比2019年農曆新年和2023年十一黃金周更強。

【板塊機遇】2024年最強濠賭股 唔係銀娛金沙

海南離岸免稅市場（8天，2月10日至17日）：根據海口海關，農曆新年假期期間每日離線免稅銷售額按年增長40%至每日3.11億元，交通流量增強，但消費較弱。

珠寶（5天，2月10日至14日）：根據商務部2月15日的報告，中國的珠寶零售銷售在農曆新年按年增長逾10%。

服務消費（8天，2月10日至17日）：根據國家稅務總局，農曆新年期間日均服務消費收入按年增長52%，旅遊代理服務、酒店和餐廳收入分別按年增長120%、25%和32%。

電影票房（8天，2月10日至17日）：票房按年增長18%至80億元。在可比較的基礎上，由於票價下降6%，票房下降4%，但入場人數增長2%。

記者：陳煒傑

★★電子書系列★★

hket訂戶可無限暢閱 電子書書架 所有書籍

還沒成為hket訂戶？現有訂閱優惠及活動，請<按此>

...