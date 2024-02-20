揚言對華超高關稅 特朗普抄列根

2024年美國大選某程度上已提早進入直路，雖然初選仍在早期階段，但共和黨其他參選人支持度落後太多，打敗特朗普（Donald Trump）機會十分低，特朗普與拜登（Joe Biden）之爭幾乎已成定局，故特朗普日前聲言對中國加徵60%關稅，引起廣泛關注，若他入主白宮，中美貿易戰火勢擴大。

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