揚言對華超高關稅 特朗普抄列根 國際 21:10 2024/02/20 分享： 分享： 2024年美國大選某程度上已提早進入直路，雖然初選仍在早期階段，但共和黨其他參選人支持度落後太多，打敗特朗普（Donald Trump）機會十分低，特朗普與拜登（Joe Biden）之爭幾乎已成定局，故特朗普日前聲言對中國加徵60%關稅，引起廣泛關注，若他入主白宮，中美貿易戰火勢擴大。 ... 訂閱hket.com即送 6款海皇粥店自家製包裝粥詳情 登入 了解詳情 撰文 : 林建忠 欄名 : 國金好書 相關文章 納瓦爾尼死於獄中 普京須負全責？ 今日 納瓦爾尼死於獄中 普京須負全責？ 曼聯陣容全球最貴 何以買不到成功？ 今日 曼聯陣容全球最貴 何以買不到成功？ 美國選舉制度漏洞 助長竊取大選結果？ 2024/02/16 美國選舉制度漏洞 助長竊取大選結果？ 紅海危機持續 英國人無茶飲？ 2024/02/18 紅海危機持續 英國人無茶飲？ 英Body Shop破產 環保先驅盛轉衰 2024/02/17 英Body Shop破產 環保先驅盛轉衰 你可能感興趣 納瓦爾尼死於獄中 普京須負全責？ 今日 20:29 納瓦爾尼死於獄中 普京須負全責？ 曼聯陣容全球最貴 何以買不到成功？ 今日 08:12 曼聯陣容全球最貴 何以買不到成功？ 美國選舉制度漏洞 助長竊取大選結果？ 16:05 2024/02/16 美國選舉制度漏洞 助長竊取大選結果？ 最新專欄文章 美「竊取大選」爭議 今年恐重演？ 2024/02/17 美「竊取大選」爭議 今年恐重演？ 美國選舉制度漏洞 助長竊取大選結果？ 2024/02/16 美國選舉制度漏洞 助長竊取大選結果？ 演算法主宰用戶 品味淪消費主義 2024/02/03 演算法主宰用戶 品味淪消費主義 演算法催生「扁平文化」 數碼生活逐趨模板化 2024/02/02 演算法催生「扁平文化」 數碼生活逐趨模板化 賀錦麗乏政績民望低 拖拜登後腿？ 2024/01/27 賀錦麗乏政績民望低 拖拜登後腿？ 政治 選舉 貿易戰 列根 中美貿易戰 萊特希澤 拜登 特朗普 美國 總統大選