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特朗普抄列根 揚言對華超高關稅

國際 19:55 2024/02/21

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2024年美國大選某程度上已提早進入直路，雖然初選仍在早期階段，但共和黨其他參選人支持度落後太多，打敗特朗普（Donald Trump）機會十分低，特朗普與拜登（Joe Biden）之爭幾乎已成定局，故特朗普日前聲言對中國加徵60%關稅，引起廣泛關注，若他入主白宮，中美貿易戰火勢擴大。

紅海危機持續 英國人無茶飲？

特朗普稱要對中國加60%關稅，幅度聽落誇張，但絕對非只是說說而已，一旦上任，成事機會不低。用超高關稅應付競爭對手，保障自身利益，實屬美國政府常用手法，歷史上早有先例，前總統列根（Ronald Reagan）就曾對日本出手。

日本在1968年超越當時的西德，成為第二大經濟體，此後美國與日本的貿易爭議日益加劇，加上70年代出現石油危機，慳油的日本車借助油價急升東風，嚴重威脅美國車廠，引起美國政界警惕。美國於是在1976年開始，不斷對日本發動貿易調查，以此為基礎，美國在1987年，對電視等日本電子產品加徵高達100%的關稅。

上述事件對當時正值壯年的特朗普，相信留下深刻的影響。美國傳媒翻查資料，發現當時的特朗普對日本相當戒慎，曾公開呼籲對日本徵收關稅，他當時做地產生意，據報常與日本商人交手。

這種態度似乎延續到現在，特朗普對日本仍然有敵意，日本製鐵收購美國鋼鐵公司（U.S. Steel）明明是雙贏，但特朗普揚言阻止，他當總統時對日本鋼鐵加關稅，直至2022年才由拜登政府作部分豁免。

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撰文 : 林建忠

欄名 : 國金札記

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