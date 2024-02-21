新天綠能 半價有售 財金專欄 2024/02/21 分享： 分享： 新天綠色能源（00956）2024年盈利可以恢復雙位數增長，現價在板塊中處於低水平，股價有提升空間。 新天綠色能源2023年首三季收入按年持平為131.2億元（人民幣．下同），盈利跌10%至15.1億元 ... 訂閱hket.com即送 6款海皇粥店自家製包裝粥詳情 登入 了解詳情 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 港股交叉點 恒指等「黃金」機會（第四版） 2024/02/20 港股交叉點 恒指等「黃金」機會（第四版） 中字股實力談 - 運價大幅上漲 中遠海能買入 2024/02/20 運價大幅上漲 中遠海能買入 中字股實力談 - 港股與「雨水」（第四版） 2024/02/19 港股與「雨水」（第四版） 中字股實力談 - A股倘紅盤 港股未必跟 2024/02/17 A股倘紅盤 港股未必跟 中字股實力談 - 港股「人日」破關 恒指168不是夢（第三版） 2024/02/16 港股「人日」破關 恒指168不是夢（第三版） 每股盈利 每股資產淨值 市盈率 市帳率 發電量 國家能源局 新天綠色能源（00956） 新能源 人民幣 板塊