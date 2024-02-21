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新天綠能 半價有售

財金專欄 2024/02/21

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新天綠色能源（00956）2024年盈利可以恢復雙位數增長，現價在板塊中處於低水平，股價有提升空間。

新天綠色能源2023年首三季收入按年持平為131.2億元（人民幣．下同），盈利跌10%至15.1億元

...

撰文 : 余少文

欄名 : 中字股實力談

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